Российские хоккеисты в овертайме проиграли чехам на Олимпиаде

Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.

«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.

На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.