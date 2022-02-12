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Российские хоккеистки не попали в полуфинал олимпийского турнира
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Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира.
В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер. Среди россиянок шайбы в ворота отправили Анна Савонина и Полина Лучникова, передает ТАСС.
Один из голов, забитых капитаном сборной России Анной Шохиной, отменили из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки. В ходе третьего периода спортсменки из России не раз попадали в штангу. Во время последних минут девушки пропустили шайбу в пустые ворота.
Сборная Швейцарии в полуфинале сыграет со сборной Канады, которая ранее обыграла сборную Швеции со счетом 11:0. В другом полуфинале будет играть сборная США с победителем игры между командами Финляндии и Японии. Игра состоится 12 февраля.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.
В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.
Сама Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что задержка церемонии награждения связана с ее допинг-пробой. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме допинг-пробы заявила: «Сплетнями не занимаюсь».
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
МОК подал апелляцию в Спортивный арбитраж на решение РУСАДА по Валиевой
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Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.
В связи с этим указывается, что «решение о результате российских фигуристов в командном турнире» на Олимпиаде в Пекине «может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», передает ТАСС.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. Антидопинговая лаборатория сообщила об этом 8 февраля, РУСАДА отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, передает РИА «Новости».
Проба была взята РУСАДА во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Однако Валиева успешно оспорила временное отстранение. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.
Сообщается, что «допинг-проба Валиевой показала содержание запрещенного вещества триметазидин». При этом Валиева, «которой 15 лет, находится в статусе «защищенной персоны», который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет». Отмечается, что «информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию». Однако «в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации», агентство «осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной
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«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – заявил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.
«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.
Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.
«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры России и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка согла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки.
15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
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Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
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Если тот или иной спортсмен захочет на Олимпийских играх дать журналистам разъяснения по той или иной ситуации, то он это сделает, однако в большинстве случаев проще сказать «No comment» и пойти дальше, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Начнем с того, что разговоры о сомнительном допинг-тесте Камилы пошли из-за того, что уже третий день не идет награждение по итогам командных соревнований по фигурному катанию. Естественно, это событие порождает дополнительный интерес, мысли, домыслы. Есть причина, и вокруг нее уже все начинают включать свою фантазию», – говорит Роднина.
При этом она обращает внимание на то, что официального ответа по данному вопросу нет, однако в то же время понятно, что допинга тоже нет. Но существуют определенные препараты, которые могут быть запрещены, поэтому расследование, скорее всего, ведется по ним.
«То, что сама фигуристка игнорирует журналистов, правильно делает. У журналистов свои Олимпийские игры – кто первый выскажет или напишет что-то. А в данном вопросе, на самом-то деле, больше могут что-то ответить руководители, врач сборной, тренер, который ее ведет. Потому что, я более чем уверена, ребята не очень-то во всем этом разбираются. Тем более, что по большому счету никогда допинга в фигурном катании ни у кого не обнаруживали. От того, что человек выпьет какой-то препарат, четверной прыжок прыгать не будет», – рассуждает депутат.
Она подчеркивает, что о существовании какой-то специальной подготовки олимпийцев к провокациям журналистов ей неизвестно. Во времена ее выступлений такого точно не было, но этого и не требовалось, поскольку какая-либо информация распространялась не так быстро. Однако собеседник не уверена, что спортсменов вообще следует обязывать общаться с прессой и отвечать на те вопросы, в которых они недостаточно хорошо разбираются.
«У нас не было такой информационной атаки, но была другая. К лидерам всегда относятся с пристрастием. Такое оно было к сборной Советского Союза, а теперь к сборной России тоже особое. По многим причинам: потому что лидеры, противостоим, нас пытаются сломить», – рассказывает Роднина.
Поэтому, продолжает эксперт, если спортсмен хочет что-то ответить на заданный вопрос, он это сделает. Но вынуждать его это делать, готовя какие-то шаблонные ответы, она не видит смысла. Они и так знают, что всегда можно сказать «No comment» (без комментариев).
«Готовиться спортсменам к определенным вопросам перед поездкой на соревнования, наверное, нужно. Они должны изучать, что за страна, какая там культура, что можно и нельзя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но отвечать на провокации или какие-то политические темы – не считаю обязательным. Все зависит от ситуации и спортсмена: кто-то хочет дать объяснение, а кто-то не хочет говорить на ту или иную тему, потому что очень часто дальше идут домыслы. Мы же не можем проверить, как журналист написал, интерпретировал. Особенно учитывая то, что у нас в русском языке «Казнить нельзя помиловать», когда от одной запятой может смысл поменяться. Поэтому многим проще сказать «No comment» и пойти дальше», – считает депутат.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу.
Фигуристка Камила Валиева также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой. Позже со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В прошлом году перед участием в Олимпиаде в Токио в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать журналисты. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагали уходить от ответа или говорить: No comment. Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала это обычной практикой.
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РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой
Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы, сообщили в пресс-службе организации.
«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования решило перенести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
Вяльбе объявила бойкот норвежцам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.
Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.
Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.
«Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Добровинский сравнил скандал вокруг Валиевой с историей шахматистки Асаубаевой
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«Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он сравнил ее ситуацию с произошедшей в 2017 году историей шахматистки Бибисары Асаубаевой.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Фигуристка Камила Валиева также также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
«Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой очень мне напоминает историю другой известной и невероятно талантливой девочки – шахматистки Бибисары Асаубаевой. Ее тоже пытались выбить из соревнований путем лживых обвинений», – рассказывает Добровинский.
Тогда, продолжает адвокат, ему удалось вернуть спортсменке ее доброе имя. Однако он отмечает, что на данный процесс ушло огромное количество времени, сил и нервов. «Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – заключил собеседник.
17-летняя казашка Бибисара Асаубаева с 2019 года является гроссмейстером среди женщин, а в 2020 году стала международным мастером среди мужчин. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров в Уругвае тренер российской сборной, гроссмейстер Евгений Соложенкин обвинил выступавшую под российским флагом Асаубаеву в использовании на турнире электронных подсказок и заявил, что она советовалась с кем-то в туалете по телефону, о чем ему рассказала другая участница соревнований – его дочь Елизавета.
Данное высказывание вызвало скандал в шахматной общественности. Родители шахматистки подали гражданский иск о защите чести и достоинства их дочери, однако он был отклонен, после чего решение суда первой инстанции было обжаловано. Летом 2018 года комиссия по этике Международной федерации шахмат признала Соложенкина виновным в нанесении ущерба репутации участника шахматных соревнований и запретила ему участвовать и присутствовать на любых официальных турнирах. В конце этого же года суд также признал его виновным в распространении сведений, порочащих Асаубаеву.
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будут болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели «Эха» болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
ОКР прокомментировал положительную допинг-пробу Валиевой
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Олимпийский комитет России (ОКР) предпринимает все возможные меры, чтобы сохранить золотую медаль, завоеванную в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, сообщили в организации.
«С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», – передает РИА «Новости» текст заявления ОКР.
Там отметили также, что Валиева до и после положительного допинг-теста в декабре неоднократно сдавала тесты на допинг, которые показывали отрицательный результат.
«Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты – отрицательные», – говорится в заявлении.
Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Журова: Судьба Валиевой будет зависеть от документов терапевта
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«Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-чемпионка Олимпиады Светлана Журова. Ранее в ОКР заявили о намеренной задержке решения по допинг-пробе российской фигуристки.
«Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.
По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка.
Журова напомнила, что, например, норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.
При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница.
«Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.
Ранее глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался
о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.
Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой.
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Никитина рассказала о «войне» в сборной России по скелетону
Российская скелетонистка Елена Никитина пожаловалась в соцсетях на конфликтную ситуацию внутри национальной команды.
Никитина написала в «историях» Instagram, что «чуда не произошло», она «была морально уничтожена еще в середине сезона».
«А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время! Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь. Любовь к твоему спорту, которому ты посвятил свою жизнь», – добавила она.
Также спортсменка, будучи «человеком, который прошел этот опыт», призвала других бежать «от людей, которые ждут ваших ошибок», которые «по сто раз говорят, что у вас не получится».
«И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас с ***. Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня все!» – заключила она.
В пятницу прошли первые две попытки на Олимпийских играх в Пекине у женщин, Никитина занимает промежуточное 18-е место. Третья и четвертая медальные попытки пройдут в субботу.
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