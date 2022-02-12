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Зюганов не смог навестить соседа по больнице Жириновского
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
Лично пообщаться с ним Зюганову не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают». По словам политика, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил это дело», пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что патриарх Кирилл передал госпитализированным слова поддержки и пожелал здоровья. С Зюгановым предстоятель РПЦ поговорил по телефону, а Жириновскому – «в связи с особым больничным режимом» передал пожелания выздоровления через его помощников, сообщается в Telegram-канале URA.RU.
Накануне был госпитализирован руководитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.
Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.
Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.
Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
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Академик РАН: Коронавирус останется в человеческой популяции
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«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявил, что конец пандемии коронавируса в мире еще далек, поскольку есть вероятность появления новых вариантов COVID-19.
«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – говорит Ершов. По его словам, на сегодняшний день уже есть данные о том, что «омикрон» вытесняет более опасные штаммы, занимая их нишу. Поэтому в перспективе коронавирус будет вести себя по аналогии с вирусом гриппа: останется в популяции, но не будет столь опасным.
При этом специалист обращает внимание на то, что пандемия – глобальное явление, при котором так или иначе заражаются все живущие. Однако болеют сравнительно немногие: хотя счет выявленных случаев достигает миллионов, но население планеты – многомиллиардное.
«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Вернемся в доковидный мир. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация. Но в нашей стране, поскольку она громадная, можно все найти: где-то все уже пошло на спад, где-то заболеваемость еще высокая», – рассуждает вирусолог.
Тем не менее, по мнению специалиста, для наилучшей защиты от коронавируса следует не просто вакцинироваться, но и время от времени комбинировать препараты: проходить ревакцинацию разными вакцинами. Таким образом можно будет добиться наилучшей защиты.
В декабре прошлого года завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что переболевшие омикрон-штаммом коронавируса люди «станут устойчивыми к болезнетворным вариантам». Таким образом, граждане смогут забыть о локдаунах.
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Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева
Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.
«Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения, сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Сообщается, что «самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», передает ТАСС.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, опроверг сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ, однако врачи «в лечебных целях иногда дают (ему) подышать кислородом через маску».
Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Сам политик заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Врач назвал «опасным» заражение Жириновского коронавирусом
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При поражении легких 50-70 %, как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья, заявил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным СМИ, у 75-летнего политика двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, у него поражено 50-75 % легких.
«Люди с данной симптоматикой – КТ-3 (поражение легких третьей степени по данным компьютерной томографии) – обычно нуждаются в потоке кислорода. Но не в искусственной вентиляции легких, а просто в потоке кислорода (подается через маску или носовые канюли), чтобы было легче дышать. В таком состоянии человек не особо-то может работать, ему хочется лежать», – говорит Болибок.
Также врач обращает внимание на коинику, куда госпитализировали Жириновского. В этой больнице есть все возможности лечения, доступность препаратов, высокая квалификация персонала, а также богатый опыт, говорит эксперт. Исходя из этого, собеседник не думает, что возникнут какие-то затруднения с лечением политика.
«Если у него еще есть какие-то сопутствующие заболевания, о которых широкому кругу неизвестно, а в 75 лет вероятность их наличия достаточно высока, то одно на другое может наслоиться, и тяжесть состояния будет несколько выше, нежели у здорового в этом плане пациента», – рассуждает специалист.
К тому же, если Жириновский прошел вакцинацию против коронавируса, то в его организме достаточно быстро должны наработаться защитные антитела, продолжает иммунолог.
«Опять же, это не очень похоже на «омикрон». Обычно он таких больших поражений легких не вызывает. Но, не исключено, что у него смешанный вид – «дельта» с «омикроном», ведь предыдущий штамм коронавируса полностью никуда не исчез. Поэтому ситуация нехорошая, я бы даже сказал, что опасная для здоровья и несколько непредсказуемая из-за того, что коварство коронавирусных пневмоний заключается не столько в поражении легких, сколько в осложнениях, которые возникают», – делится Болибок.
Он подчеркивает, что коронавирус работает как проявитель – проявляет и усугубляет все заболевания, которые есть у человека, поэтому данная инфекция так опасна для пожилых людей.
В декабре прошлого года Жириновский писал в своем телеграм-канале о том, что ранее проходил вакцинацию препаратом «Спутником V», а на момент написания вакцинировался «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Кроме того, он призвал граждан последовать его примеру и вакцинироваться.
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Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно
Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Франции положили под сукно, заявил посол России с стране Алексей Мешков.
Мешков рассказал, что «первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина «Спутник V», это делегация французского исследовательского Института Пастера, она вернулась «с прекрасным отчетом» по вакцине, но его «положили под сукно» (оставили без рассмотрения – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
«Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», – отметил он.
Напомним, в январе специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон», он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID «омикрон». Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» комментарий Минздрава.
Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.
Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.
В Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам
Сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», – сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что в случае, если тест проводился дома самостоятельно, и показал положительный результат, то человек должен обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники.
После этой процедуры к нему может прийти медработник для подтверждения диагноза или проведения тестирования.
«Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», – указал представитель ведомства.
В таком случае ПЦР-тест не является обязательным. При этом больничный лист на неделю может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. «Наличие результата тестирования для этого не требуется», – подвел итог Кузнецов.
Напомним, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что для постановки диагноза по заболеванию сейчас достаточно положительного результата экспресс-теста.
Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отмечал, что для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы эти антитела просто были.
Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне расследований вечеринок Джонсона
Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», – передает ТАСС заявление Дик.
Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.
Хан в опубликованном заявлении назвал причиной отставки реакцию Дик на требование «искоренить расизм, сексизм, гомофобию и дискриминацию», которые все еще существуют в столичной полиции Лондона.
«Я не доволен реакцией начальника полиции», – передает РИА «Новости» слова мэра британской столицы. По его мнению, для того, чтобы внести изменения, необходимо сменить руководство ведомства.
Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.
Кроме того, полиция Лондона оказалась в центре внимания британской общественного после резонансного изнасилования и убийства 33-летней Сары Эверард, которое совершил в марте 2021 года сотрудник полиции Лондона Уйэн Казенс. В октябре того же года суд приговорил полицейского к пожизненному заключению. Опросы общественного мнения показывали, что после этого инцидента у 47% женщин в Британии упало доверие к полиции.
Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил изданию The Observer, что уход Джонсона со своего поста неизбежен. Издание Times сообщало, что Джонсон дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.
Австрийский экономический союз призвал Минздрав страны признать «Спутник V»
Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V», в противном случае Австрии грозит серьезная нехватка рабочей силы.
В Австрийском экономическом союзе предупредили, что последствия почувствуют на себе тысячи иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. Отмечается, что в сфере туризма это коснется почти 34 тыс. рабочих, ухода за пожилыми и инвалидами – 11 тыс. человек, сельского хозяйства – 4 тыс. человек, строительства – 25 тыс. человек, пишет ТАСС.
Как пояснил генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер, иностранные работники в регионах страны сталкиваются с проблемами из-за необходимости постоянно предъявлять результат отрицательного теста на COVID-19 на рабочем месте. «Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы», – сказал он.
Эггер призвал не разжигать массовую нехватку рабочей силы еще больше. «Мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих. Министр здравоохранения [Вольфганг] Мюкштайн должен здесь доработать меры и признать «Спутник», – отметил он.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
ВОЗ заявила о вероятности появления новых вариантов коронавируса
Пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса, заявил во время посещения ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», – передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию BBС.
Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Делегация посетила южноафриканский город Кейптаун, где побывала в лаборатории местной компании Afrigen Biologics. Она первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA) с использованием научных разработок компании Moderna. Клинические испытания вакцины начнутся в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала рост смертности от COVID-19. За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились более 19 млн человек, почти 68 тыс. умерли.
Новый подвид «омикрона» стал доминирующим в Южной Африке
В Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса, сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.
Распространение BA.2 не должно пугать людей, так как существующие вакцины уже показали эффективность против всех вариантов «омикрона», заявил Нкенгасонг, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Первые зарегистрированные случаи заболевания этим подвидом зафиксировали в январе, преимущественно в Дании. До этого BA.2 замечали в Африке.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что главный тренд мутаций коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека.
За сутки в России госпитализировали 19,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 19 446, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 19 446 человек, на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 076 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 106 092 человека, на 9,2% больше по сравнению с 9 февраля. За это же время подтверждена 701 смерть.
За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.
В Москве за сутки выявлено 22 747 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 644, в Московской области – 7611.
Накануне в России за сутки госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом.
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Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Наследник британского престола 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба Кларенс-хауса – официальной резиденции старшего сына Елизаветы II.
В Twitter канцелярии наследника британской короны сообщается, что принц Уэльский «получил положительный результат теста на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции».
Отмечается, что он «разочарован тем, что не сможет принять участие в сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести визит на другую дату в ближайшее время».
Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.
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