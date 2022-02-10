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В ЛДПР назвали преувеличением новости об ухудшении состояния Жириновского
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Сообщения об ухудшении здоровья руководителя ЛДПР Владимира Жириновского из-за коронавируса преувеличены, заявили в партии.
«В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского. Однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект», – цитирует заявление партии РИА «Новости».
СМИ сообщали, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
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Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По словам источника издания «Чемпионат», российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой.
«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», – сказал источник.
В Олимпийском комитете России пока данную информацию официально не подтвердили. При этом на данное решение может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
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Соловьев удивился поведению главы МИД Британии в Москве
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя приезд в Россию и прошедшие переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым главы МИД Британии Лиз Трасс, задался вопросом – зачем она вообще приехала.
«Вопрос. А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? (имеется в виду распространенное до встречи с Лавровым фото Трасс – прим. ВЗГЛЯД). Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет», – заметил Соловьев у себя в Telegram.
«Ведет себя в классическом британском колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покоренных туземцев», – возмутился Соловьев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.
В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.
Сама Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что задержка церемонии награждения связана с ее допинг-пробой. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме допинг-пробы заявила: «Сплетнями не занимаюсь».
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Трасс отреагировала на слова Лаврова о «разговоре немого с глухим»
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Переговоры с Россией по теме Украины и европейской безопасности продолжатся, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я точно не была немой в нашем разговоре [с Лавровым], я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине, мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях», – цитирует РИА «Новости» Трасс.
Она подчеркнула, что у Британии есть предложения для улучшения транспарентности и ситуации, связанной с доверием между странами. «Я надеюсь, что переговоры продолжатся», – сказала Трасс.
При этом она отметила, что прогресс не может быть достигнут «за счет территориальной целостности и суверенитета Украины» или ценой отказа НАТО от политики открытых дверей.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров назвал встречу с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, он провел с британской коллегой первый и основной этап переговоров. При этом Лавров отметил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего.
«Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине», – сказал он, отметив, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном.
Также министр заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой двусторонние отношения.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецедентной.
У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
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На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
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Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Самолет А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной РЛС
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Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил информированный источник.
«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сообщил источник РИА «Новости».
А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна «Вега», ТАНТК им. Бериева и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса – концерн «Вега» – создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
Ранее источник в ОПК сообщил, что поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год.
Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной
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«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – заявил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.
«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.
Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.
«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры России и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка согла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки.
15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
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Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
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Если тот или иной спортсмен захочет на Олимпийских играх дать журналистам разъяснения по той или иной ситуации, то он это сделает, однако в большинстве случаев проще сказать «No comment» и пойти дальше, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Начнем с того, что разговоры о сомнительном допинг-тесте Камилы пошли из-за того, что уже третий день не идет награждение по итогам командных соревнований по фигурному катанию. Естественно, это событие порождает дополнительный интерес, мысли, домыслы. Есть причина, и вокруг нее уже все начинают включать свою фантазию», – говорит Роднина.
При этом она обращает внимание на то, что официального ответа по данному вопросу нет, однако в то же время понятно, что допинга тоже нет. Но существуют определенные препараты, которые могут быть запрещены, поэтому расследование, скорее всего, ведется по ним.
«То, что сама фигуристка игнорирует журналистов, правильно делает. У журналистов свои Олимпийские игры – кто первый выскажет или напишет что-то. А в данном вопросе, на самом-то деле, больше могут что-то ответить руководители, врач сборной, тренер, который ее ведет. Потому что, я более чем уверена, ребята не очень-то во всем этом разбираются. Тем более, что по большому счету никогда допинга в фигурном катании ни у кого не обнаруживали. От того, что человек выпьет какой-то препарат, четверной прыжок прыгать не будет», – рассуждает депутат.
Она подчеркивает, что о существовании какой-то специальной подготовки олимпийцев к провокациям журналистов ей неизвестно. Во времена ее выступлений такого точно не было, но этого и не требовалось, поскольку какая-либо информация распространялась не так быстро. Однако собеседник не уверена, что спортсменов вообще следует обязывать общаться с прессой и отвечать на те вопросы, в которых они недостаточно хорошо разбираются.
«У нас не было такой информационной атаки, но была другая. К лидерам всегда относятся с пристрастием. Такое оно было к сборной Советского Союза, а теперь к сборной России тоже особое. По многим причинам: потому что лидеры, противостоим, нас пытаются сломить», – рассказывает Роднина.
Поэтому, продолжает эксперт, если спортсмен хочет что-то ответить на заданный вопрос, он это сделает. Но вынуждать его это делать, готовя какие-то шаблонные ответы, она не видит смысла. Они и так знают, что всегда можно сказать «No comment» (без комментариев).
«Готовиться спортсменам к определенным вопросам перед поездкой на соревнования, наверное, нужно. Они должны изучать, что за страна, какая там культура, что можно и нельзя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но отвечать на провокации или какие-то политические темы – не считаю обязательным. Все зависит от ситуации и спортсмена: кто-то хочет дать объяснение, а кто-то не хочет говорить на ту или иную тему, потому что очень часто дальше идут домыслы. Мы же не можем проверить, как журналист написал, интерпретировал. Особенно учитывая то, что у нас в русском языке «Казнить нельзя помиловать», когда от одной запятой может смысл поменяться. Поэтому многим проще сказать «No comment» и пойти дальше», – считает депутат.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу.
Фигуристка Камила Валиева также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой. Позже со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В прошлом году перед участием в Олимпиаде в Токио в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать журналисты. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагали уходить от ответа или говорить: No comment. Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала это обычной практикой.
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Российские военные рассказали об ударах Израиля по Сирии
Истребители ВВС Израиля F-16 атаковали территорию Сирии, затем израильские силы нанесли удар из района оккупированных Голанских высот, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Как сообщил Журавлев, около 2.00 мск 9 февраля «четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», передает РИА «Новости».
В районе 02.30 мск израильские военные «из района оккупированных Голанских высот» нанесли «удар десятью ракетами класса «земля – земля» по ПВО Сирии. В результате «погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих», «объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесен материальный ущерб», передает ТАСС.
Сирийские ПВО российского производства уничтожили восемь ракет,
Напомним, военный источник сообщал, что в результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения.
Лавров счел беспрецедентной встречу с главой МИД Британии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
Лавров сказал, открывая переговоры с британской коллегой, что «сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие (...) Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», – добавил он, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, «потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», – добавил Лавров.
В среду министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с Лавровым по Украине. Сообщалось также, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
В четверг Трасс посетила МГУ и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию
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Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.
«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года, и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.
При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.
«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ – о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.
Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.