Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.

Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.

Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.

Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД