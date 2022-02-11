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Австрийский экономический союз призвал Минздрав страны признать «Спутник V»
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Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V», в противном случае Австрии грозит серьезная нехватка рабочей силы.
В Австрийском экономическом союзе предупредили, что последствия почувствуют на себе тысячи иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. Отмечается, что в сфере туризма это коснется почти 34 тыс. рабочих, ухода за пожилыми и инвалидами – 11 тыс. человек, сельского хозяйства – 4 тыс. человек, строительства – 25 тыс. человек, пишет ТАСС.
Как пояснил генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер, иностранные работники в регионах страны сталкиваются с проблемами из-за необходимости постоянно предъявлять результат отрицательного теста на COVID-19 на рабочем месте. «Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы», – сказал он.
Эггер призвал не разжигать массовую нехватку рабочей силы еще больше. «Мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих. Министр здравоохранения [Вольфганг] Мюкштайн должен здесь доработать меры и признать «Спутник», – отметил он.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.
Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.
Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.
Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
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Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде
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«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.
«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.
К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.
Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом – о «либерализации» ковидных ограничений.
«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижают смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы, наоборот, сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.
При этом Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.
Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценке проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.
«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.
Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.
«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.
Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.
Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.
В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.
Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева
Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.
«Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
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Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).
«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.
Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.
«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.
Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.
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Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения, сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Сообщается, что «самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», передает ТАСС.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, опроверг сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ, однако врачи «в лечебных целях иногда дают (ему) подышать кислородом через маску».
Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Сам политик заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Врач назвал «опасным» заражение Жириновского коронавирусом
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При поражении легких 50-70 %, как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья, заявил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным СМИ, у 75-летнего политика двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, у него поражено 50-75 % легких.
«Люди с данной симптоматикой – КТ-3 (поражение легких третьей степени по данным компьютерной томографии) – обычно нуждаются в потоке кислорода. Но не в искусственной вентиляции легких, а просто в потоке кислорода (подается через маску или носовые канюли), чтобы было легче дышать. В таком состоянии человек не особо-то может работать, ему хочется лежать», – говорит Болибок.
Также врач обращает внимание на коинику, куда госпитализировали Жириновского. В этой больнице есть все возможности лечения, доступность препаратов, высокая квалификация персонала, а также богатый опыт, говорит эксперт. Исходя из этого, собеседник не думает, что возникнут какие-то затруднения с лечением политика.
«Если у него еще есть какие-то сопутствующие заболевания, о которых широкому кругу неизвестно, а в 75 лет вероятность их наличия достаточно высока, то одно на другое может наслоиться, и тяжесть состояния будет несколько выше, нежели у здорового в этом плане пациента», – рассуждает специалист.
К тому же, если Жириновский прошел вакцинацию против коронавируса, то в его организме достаточно быстро должны наработаться защитные антитела, продолжает иммунолог.
«Опять же, это не очень похоже на «омикрон». Обычно он таких больших поражений легких не вызывает. Но, не исключено, что у него смешанный вид – «дельта» с «омикроном», ведь предыдущий штамм коронавируса полностью никуда не исчез. Поэтому ситуация нехорошая, я бы даже сказал, что опасная для здоровья и несколько непредсказуемая из-за того, что коварство коронавирусных пневмоний заключается не столько в поражении легких, сколько в осложнениях, которые возникают», – делится Болибок.
Он подчеркивает, что коронавирус работает как проявитель – проявляет и усугубляет все заболевания, которые есть у человека, поэтому данная инфекция так опасна для пожилых людей.
В декабре прошлого года Жириновский писал в своем телеграм-канале о том, что ранее проходил вакцинацию препаратом «Спутником V», а на момент написания вакцинировался «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Кроме того, он призвал граждан последовать его примеру и вакцинироваться.
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Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно
Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Франции положили под сукно, заявил посол России с стране Алексей Мешков.
Мешков рассказал, что «первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина «Спутник V», это делегация французского исследовательского Института Пастера, она вернулась «с прекрасным отчетом» по вакцине, но его «положили под сукно» (оставили без рассмотрения – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
«Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», – отметил он.
Напомним, в январе специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).
«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.
По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.
Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.
В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.
СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.
Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».
Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.
Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон», он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID «омикрон». Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» комментарий Минздрава.
Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.
Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.
В Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам
Сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», – сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что в случае, если тест проводился дома самостоятельно, и показал положительный результат, то человек должен обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники.
После этой процедуры к нему может прийти медработник для подтверждения диагноза или проведения тестирования.
«Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», – указал представитель ведомства.
В таком случае ПЦР-тест не является обязательным. При этом больничный лист на неделю может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. «Наличие результата тестирования для этого не требуется», – подвел итог Кузнецов.
Напомним, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что для постановки диагноза по заболеванию сейчас достаточно положительного результата экспресс-теста.
Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отмечал, что для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы эти антитела просто были.
Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне расследований вечеринок Джонсона
Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», – передает ТАСС заявление Дик.
Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.
Хан в опубликованном заявлении назвал причиной отставки реакцию Дик на требование «искоренить расизм, сексизм, гомофобию и дискриминацию», которые все еще существуют в столичной полиции Лондона.
«Я не доволен реакцией начальника полиции», – передает РИА «Новости» слова мэра британской столицы. По его мнению, для того, чтобы внести изменения, необходимо сменить руководство ведомства.
Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.
Кроме того, полиция Лондона оказалась в центре внимания британской общественного после резонансного изнасилования и убийства 33-летней Сары Эверард, которое совершил в марте 2021 года сотрудник полиции Лондона Уйэн Казенс. В октябре того же года суд приговорил полицейского к пожизненному заключению. Опросы общественного мнения показывали, что после этого инцидента у 47% женщин в Британии упало доверие к полиции.
Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил изданию The Observer, что уход Джонсона со своего поста неизбежен. Издание Times сообщало, что Джонсон дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.
Министр обороны Украины заразился коронавирусом
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заразился коронавирусом.
«Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии <…> и благодаря <…> современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный», – написал Резников на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом «переносится легче, чем во время первой волны». О первом выявлении коронавируса у Резникова, тогда еще вице-премьера Украины, стало известно 10 ноября 2020 года.
В минувшее воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
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