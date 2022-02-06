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7 февраля, понедельник | Последнее обновление — 00:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Режим ЧП объявлен в Оттаве из-за протестов
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Минздрав Австрии потребовал от привитых «Спутником V» проходить вакцинацию
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Закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V», следует из постановления минздрава Австрии.
Минздрав подготовил постановление о порядке исполнения закона, вступившего в силу 5 февраля. В соответствии с постановлением в список признанных вакцин включены зарегистрированные в ЕС, а также две китайских и три индийских вакцины. Российского «Спутника V» в списке нет. Таким образом, привитым «Спутником V» придется повторно проходить вакцинацию.
Согласно постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.
В понедельник постановление должен утвердить парламент Австрии.
Напомним, взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
Эрдоган после визита на Украину заразился коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение президента.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Ранее турецкий лидер пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Эпидемиолог: В школах перейдут на советские противоэпидемические нормы в борьбе с«омикроном»
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Школьники, которых отправили на «удаленку» из-за одного заболевшего коронавирусом в классе, с понедельника смогут вернуться в школу, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Наталья Пшеничная. По новым правилам Роспотребнадзора, теперь класс на дистанционное обучение будет отправляться при 20 % и более заболевших детей в коллективе. Эти же нормативы распространяются и на детские сады.
«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе», – говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Ранее для вывода детей на дистанционку, напомнила Пшеничная, достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка в группе или классе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20 % и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», – объяснила профессор.
«Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», – говорит Пшеничная.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов тоже считает правильным применять к штамму «омикрон» противоэпидемические критерии для ОРВИ: «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа».
Горелов говорит, что схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и др.) СOVID-19 – «омикрон» и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания. При этом изоляции контактных нецелесообразна при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.
В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.
Кроме того, приказом Минздрава воодится новый порядок оформления больничных людям с признаками ОРВИ или COVID-19. Он будет выписываться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач свяжется с больным и, если он чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если болезнь продолжается, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на 7 дней. ПЦР или экспресс-тест сдавать при выписке не обязательно.
Также врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс-тест на месте покажет две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется.
О том, что ограничения для контактировавших с пациентами с коронавирусом теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон», говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, свойства «омикрона» в очень быстрой передаче и «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».
Напомним, президент России Владимир Путин также говорил о планах властей снять ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
За прошедшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 18032, что на 1,3% больше по сравнению с данными за пятницу. За сутки в стране выявлено 177 282 случая заболевания.
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В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.
Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.
Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.
Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», – говорится в документе.
Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. При этом экспресс-тесты, купленные в аптеке, «не считаются».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
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Ученые нашли сходства у последствий COVID-19 и болезнью Альцгеймера
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Исследователи нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.
Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, отвечающие за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера), передает РИА «Новости».
Указывается, что дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.
«Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», – пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.
Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
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Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, обычно возникающее после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Различают раннее (до 65 лет) и позднее (после 65 лет) начало заболевания.
Ранее ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей.
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России.
«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее для «разрыва» механизма передачи инфекции указывалось обязательное ношение перчаток.
Также ведомство отменило изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет
Ведение обязательной вакцинации от коронавируса с 18 лет предложил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
Отметив, что требование должно действовать до конца 2023 года, пишет газета Rheinische Post, передает ТАСС.
«Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным», – отметил Монтгомери.
В Германии партии «Союз-90»/зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство в Германии должно действовать до 31 декабря 2023 года.
Каждый должен поставить по три прививки, а отказавшимся проходить вакцинацию грозит штраф.
По словам Монтгомери, это позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета до зимы 2023 года.
Число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек
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От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) с момента начала пандемии в Соединенных Штатах умерли более 900 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, основанные на сведениях федеральных и местных властей США.
С начала пандемии от последствий COVID-19 в Соединенных Штатах умерли в общей сложности 900334 человека. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, примерно треть случаев смерти от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в Соединенных Штатах был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, передает ТАСС.
В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».
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Внедорожник въехал в толпу на акции протеста в Канаде
В Виннипеге машина въехала в толпу участников акции протеста против коронавирусных ограничений, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
В пятницу вечером белый внедорожник с ускорением въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Он не имеет судимостей. По словам водителя, наезд на людей не связан с его личной позицией по протестам.
Пострадали как минимум четыре человека, им оказана медицинская помощь. Один из них остается в больнице, но угрозы для жизни нет. Еще трое получили незначительные травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.
Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах дальнобойщиков.
Врач назвал опасные при «омикроне» продукты
Употребление провоспалительной пищи – фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом «омикрон», рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», – рассказал он РИА «Новости».
Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. «Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», – добавил врач.
К провоспалительным продуктам также относится все жареное, красное мясо в большом количестве.
«Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости – зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума – эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», – рассказал Чудаков.
Ранее главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко сообщила, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле.
За сутки в России госпитализировали 18 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18032, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18032 человека, на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 177 282 случая заболевания, в целом в России выявлено 12 630 047 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 60 507 человек, на 3,5% больше по сравнению с 4 февраля. За это же время подтверждено 714 смертей.
За весь период зафиксировано 334 753 летальных исхода, выздоровели 10 509 688 человек.
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В Москве за сутки выявлено 22 444 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 780, в Московской области – 11 701.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17798 человек с коронавирусом.
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Вирусолог предсказал будущее COVID-19
Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь при этом не исчезнет.
«Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться», – рассказал ученый в разговоре с URA.ru.
По мнению Альтштейна, COVID-19 не покинет человеческую популяцию.
«Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», – считает эксперт.
Ранее ученые пришли к выводу, что риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу.
В СПЧ поддержали отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19
Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов поддержал опубликованные приказ Минздрава России и постановление Роспотребнадзора о мерах по коронавирусу.
«Решения, на мой взгляд, совершенно здравые. Изоляция контактных лиц без симптомов точно кажется излишней. А с учетом уже накопленного опыта за годы пандемии больных пора выписывать не по формальному истечению больничного, а по реальному состоянию здоровья», – приводятся слова Точенова в Telegram-канале СПЧ.
По его словам, необходимо сосредоточить ресурсы на тех, у кого коронавирус протекает с ощутимыми симптомами и последствиями.
«Вопрос только в реализации этих распоряжений – не везде в клиниках так отлажен процесс, как в московских. Даже в Подмосковье. Поэтому медикам в волну «омикрона» нужно оказывать дополнительные меры помощи и поддержки», – заявил ответственный секретарь СПЧ.
Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления, а также исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом.
Также из постановления следует, что если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.
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Ученые: У непривитых смертность от COVID-19 встречается в 25 раз чаще
Риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу, следует из исследования итальянского Высшего института здоровья.
Согласно информации ученых, непривитые в десять раз чаще попадают в больницу, при этом в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии по сравнению с теми, кто получил дополнительную дозу вакцины, передает ТАСС.
Так, итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания, которая составляет около 90% в течение 120 дней после завершения цикла вакцинации и незначительно снижается (до 85%) по истечении 120 дней. При этом эффективность вакцин от тяжелого течения достигает 95% после получения бустерной дозы.
Согласно официальным данным Минздрава Италии, общий уровень вакцинации хотя бы одной дозой на национальном уровне превысил 90% среди населения старше 12 лет. Полный цикл (две дозы) вакцинации прошли 88% жителей Апеннин.
Ранее министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.
Мэр признал потерю контроля над ситуацией в Оттаве из-за протестов
В Оттаве, где продолжаются протесты против коронавирусных ограничений, ситуация полностью вышла из-под контроля, заявил мэр канадской столицы Джим Уотсон.
Уотсон сообщил, что демонстранты «заправляют всем», число участников протестов «намного больше», чем сотрудников полиции. Мэр «указал шефу», что власти города «должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий». Уотсон рассказал, что в центре Оттавы демонстранты установили точку сбора и организовали «общественную кухню». Он посетовал на недостаточные усилия, которые ранее прикладывали власти для предотвращения протестов, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на 580 CFRA.
Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками, против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах.
Коронавирус выявили у 50 депутатов парламента Ирана
Число депутатов в парламенте Ирана с выявленным коронавирусом достигло 50, сообщило Tasnim News Agency.
На момент публикации тест на коронавирус сдали 120 депутатов из 290. В последние дни в Иране наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 36908 жителей Ирана. При этом в Иране полностью вакцинированы около 54 млн человек, что составляет 64% от населения страны, передает ТАСС.
Напомним, 25 декабря 2021 года власти Ирана закрыли сухопутные границы с соседними странами на фоне быстрого распространения штамма «омикрон». Ограничения коснулись Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Армении и Ирака. Въезд в Иран разрешен только держателям студенческих, медицинских, рабочих виз и вида на жительство. Первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в Иране 19 декабря.
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