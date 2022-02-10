Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах

Британия собралась отправить истребители и флот в Юго-Восточную Европу

Правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО, говорится в авторской статье премьер-министра Британии Бориса Джонсона , опубликованной в электронной версии The Times.

«Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил – объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», – приводит ТАСС текст статьи Джонсона, который объяснил намерения британского кабинета министров якобы планируемым вторжением России на Украину.

«Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в Уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу», – написал Джонсон. Условием для успешного диалога он назвал «деэскалацию со стороны России».

Упомянув состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, британский премьер рассказал, что упомянул в беседе «об уважении Великобританией России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм» и его «вере в то, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем открытого и честного диалога». «Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву», – написал Джонсон.

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В понедельник посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что визит Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля, однако окончательного подтверждения того, что он состоится, пока нет. Датой поездки Уоллеса в Россию СМИ называли 11 февраля, но официального подтверждения этой информации пока нет.

В случае же, если дипломатические усилия не приведут к успеху, Западные страны, по утверждению Джонсона, готовы применить координированные санкции. «Соединенные Штаты и Европа введут против России более жесткие экономические санкции, чем когда-либо ранее. Мы хотим, чтобы наши друзья были готовы их применить, как только носок ботинка первого российского солдата вступит дальше на суверенную украинскую территорию. Мы продолжим на этом настаивать, и нас обнадеживает то, какую работу уже проделали союзники», – написал глава британского кабмина.

«С нашей стороны, британские санкции и иные меры будут готовы к началу любого нового нападения России. Правительство обратится к парламенту с просьбой утвердить новые полномочия вводить санкции против более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любые компании, связанные с российским государством или работающие в отраслях, имеющих стратегическое значение для Кремля», – добавил он.

В минувшее воскресенье глава Минобороны Польши объявил о переброске войск США в юго-восточную часть республики недалеко от границы с Украиной. Днем ранее в Польшу прибыли первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе.

2 февраля стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.

В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

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