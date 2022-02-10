Рубль снизился к доллару и евро

Глав МИД и Минобороны Британии предостерегли от короткого разговора в Москве

Главам МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бену Уоллесу во время предстоящей поездки в Москву стоит отказаться от угроз применения санкций, чтобы разговор не получился коротким, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Если они собираются в Россию, чтобы еще раз погрозить нам санкциями, то это бесполезное дело: мы все читаем, все видим, знаем и слышим. Здесь наш диалог и разговор в Москве будет, наверное, достаточно коротким», – цитирует ТАСС посла.

По его мнению, пока не видно признаков того, чтобы Британия попыталась внести конструктив в обсуждение предложений по гарантиям безопасности.

«Если они будут развивать идеи в том плане, как ответить конструктивно на наши предложения, то такой разговор представляет для нас, без сомнения, интерес. А если будут нам грозить, то, в общем-то, этим можно продолжать заниматься отсюда в Twitter», – сказал дипломат.

Также он рассказал, что численный состав сотрудников посольства России в Великобритании не восстановился с момента высылки дипломатов в 2018 году.

«У нас сейчас работает около 30 дипломатов, все последние годы это число не менялось. До высылки их было более 50. И у нас, и у британцев. В этих параметрах мы остаемся», – сообщил дипломат.

Вместе с тем Келин отметил, что Лондон не предоставляет информацию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии даже своим союзникам.

«Формально мы продолжаем это делать (направлять запросы в МИД Великобритании), хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается. Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет», – сказал посол.

Ранее британская газета Times сообщила, что глава МИД Британии Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля.

Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заразилась коронавирусом.