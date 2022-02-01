Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН

Читатели британской газеты Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису, посчитав его слова справедливыми.

Washington Post написала о словесной перепалке между российским и американским дипломатами. Постпред России Василий Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы «пытается выставить Украину агрессором», чтобы устроить предлог для «вторжения». Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.

Читатели Times встали на сторону российского дипломата и поддержали его позицию, напомнив, что НАТО окружила Россию своими базами.

«Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?», – спросил один из пользователей, передает РИА «Новости».

Другой пользователь написал, что Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов.

Один из читателей был недоволен тем, что российские войска находятся на границе с Украиной. «А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет», – ответили ему.

Также пользователи вспомнили об угрозах президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.

В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.

Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».

Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.

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