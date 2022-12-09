Музыкальный критик Соседов назвал глупыми заявления Вайкуле о «содержании» СССР

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала» Советский Союз и Россию, звучат очень глупо, заявил российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов.

«Ужасное, глупое заявление совершенно выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне очень жаль ее», – сказал Соседов в беседе со «Spuntik Беларусь».

Он добавил, что высказывание артистки – это «полный бред», и всерьез говорить об этом заявлении не приходится.

«Вы считаете, что я должен комментировать бред какой-то дуры, простите? Ну, там бред полный. Она «содержала Советский Союз. Это я должен комментировать, вы считаете? Ну вы тогда меня дураком тоже считаете», – отметил он.

«Мне очень жаль ее. Я не собираюсь комментировать маразмы», – сказал журналист.

Напомним, Лайма Вайкуле заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход СССР, а после его распада доходы уже России приносила певица Алла Пугачева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.