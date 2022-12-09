|
|
Путин: Россия не пострадает от введения потолка цен на нефть
Путин заявил об отсутствии потерь у России после введения потолка цен на нефть
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
Также глава страны подчеркнул, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не ущемляет.
«В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Глава государства отметил, что «примерно к этим цифрам все и сводится».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, введенный с 5 декабря.
Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.
Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.
Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.
Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.
Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
|
|
Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
|
|
Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами
Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».
Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.
Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.
Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.
Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
|
|
Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.
«Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.
Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.
«Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.
«При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.
Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.
«И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.
«В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.
В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.
«Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.
В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.
Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
|
|
Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.
Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».
Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.
Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
В МИД Норвегии заявили о введении потолка цен на российскую нефть
Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, следует из сообщения МИД королевства.
Из сообщения следует, что Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель в рамках санкций.
«Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что страна поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть.
Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
Минфин США: Большинство блокированных Турцией перед проливами Босфор и Дарданеллы танкеров не подпадают под эмбарго ЕС
В Минфине США отметили, что, по имеющимся у ведомства данным, практически все танкеры, которые Турция отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз, сообщает Reuters.
В Министерстве финансов США указали, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Запада, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает ТАСС.
Представитель Министерства финансов США выразил уверенность, что Турция разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка и работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами.
Ранее в четверг главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что эта история с потолком цен на российскую нефть не связана, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции, при этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов.
В 19.07 мск стоимость Brent снижалась на 1,85%, до 75,74 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 19.12 мск цена Brent находится на уровне 76,03 доллара за баррель (-1,48%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижается на 0,89% – до 71,37 доллара за баррель.
В начале недели впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с января
Впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По данным биржи на 21.12 мск, Brent снижалась на 4,55%, достигнув 78,92 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 21.15 мск Brent была на уровне 78,86 доллара за баррель (-4,62%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 4,45%, до 73,51 доллара за баррель.
Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.
В Кремле подтвердили рассмотрение вариантов ответа на «нефтяной потолок цен»
Представитель Кремля Песков заявил о рассмотрении российскими властями варианта ответа на введение потолка цен
В правительстве проговаривают варианты ответа на введение странами G7 и ЕС «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в данный момент рассматриваются самые разные варианты, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Цены на нефть начали рост после снижения
Мировые цены на нефть начали рост после четырех дней снижения
Мировые цены на нефть пошли в рост после снижения последних четырех дней.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 растет на 0,75%, достигая 76,72 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,78%, достигая 72,02 доллара. При этом утром нефть дорожала на 0,9%, передает РИА «Новости».
Предыдущие четыре дня нефть дешевела. Цена февральских фьючерсов на марку Brent снизилась на 11,03%, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 11,67%.
Как сообщил Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан, цены тянули вниз «серьезные опасения рецессии, сопровождающие ужесточение денежной политики в мире».
Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам
Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.
«Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.