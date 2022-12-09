Названа возможная причина развития пожара в ТЦ «Мега Химки»

Проводившие работы сварщики пытались самостоятельно потушить пожар в ТЦ «Мега Химки», из-за этого было упущено время, огонь стал распространяться, сообщили в экстренных службах.

Источник в экстренных службах заявил, что виновниками пожара, предварительно, стали сварщики, которые пытались – скорее всего, самостоятельно – потушить пожар, но из-за этого было упущено время, пожар стал развиваться, передает ТАСС.

Между тем СК назвал предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.

Ранее страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки».

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщила, что крупный пожар произошел в здании торгового центра «Мега Химки», один охранник погиб.