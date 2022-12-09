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Половина стран G20 отказалась поддержать изоляцию России
Шерпа России в G20 Лукаш заявила, что половина стран «Двадцатки» поддерживают РФ
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Примерно половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, сообщила шерпа России в объединении Светлана Лукаш.
Отмечается, что страны Запада в рамках G20 всё еще продолжают антироссийскую риторику, обвиняя Россию в кризисе мировой экономики в сфере продовольствия или энергетики. Однако половина стран G20, а если еще учесть приглашенные страны, относятся к России дружелюбно, поддерживая ее решения, передает ТАСС.
По словам шерпы, эти страны считают изоляцию России недопустимой, так как признают ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».
По мнению Лукаш, переломный момент наступил на саммите G20 в ноябре, когда всё же был выстроен определенный диалог, благодаря чему была итоговая декларация.
Соединенные Штаты тем временем обозначили, что намерены добиться исключения российской стороны из G20.
Более того, в проект оборонного бюджета США включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер
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Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.
Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.
В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.
В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США
Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.
Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.
Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.
Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.
Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал
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Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта.
Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер
В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран.
Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену.
Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой.
В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Бутина объяснила слова Болтона о «капитуляции Америки» при обмене Бута
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«Сегодняшний обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер доказал, что Россия своих не бросает, а Америка еще раз указала на свое поражение», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее экс-советник президента США Джон Болтон назвал капитуляцией сделку по обмену Бута на Грайнер.
«Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает. Мы вернули своего гражданина на Родину», – считает Мария Бутина.
«Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.
Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
Экс-советник президента США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Жена Бута приготовила для встречи супруга котлеты и плов
Супруга Бута рассказала, что два дня назад он еще не знал о готовящемся обмене
Супруга россиянина Виктора Бута рассказала, что ее муж еще два дня назад ничего не знал о предстоящем обмене его на американку Грайнер и о готовящемся возвращении в Россию.
«Нам позвонили, когда уже Виктор был в самолете. Сказали, что мы его сегодня встречаем», – сказала она, передают «Известия».
По ее словам, в аэропорт они взяли с собой теплые вещи – куртку, свитер и носки, а на ужин она приготовила котлеты и плов.
Супруга Бута добавила, что во вторник говорила с ним по телефону, и муж ничего не знал об обмене, ждала и сегодня вечером звонка, но вместо этого увидит и обнимет его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Член СПЧ Коц оценил желание Украины получить кассетные боеприпасы из США
Александр Коц: США не стеснены никакими ограничениями для поставок запрещенных боеприпасов Украине
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Видимо, у ВСУ заканчиваются кассетные боеприпасы, которыми они обстреливают жилые районы Донбасса и других регионов. Поэтому Киев просит их у США, а для американцев нет никаких ограничений для передачи запрещенных видов вооружения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военкор и член СПЧ Александр Коц. Ранее в США допустили возможность поставок кассетных боеприпасов Киеву.
«ВСУ довольно активно использовали кассетные боеприпасы в первой половине конфликта. Два месяца я жил в Изюме, и не было практически ни дня, чтобы Киев не обстрелял город кассетными «Ураганами». При этом страдало в основном мирное население. В последнее время о применении таких боеприпасов не слышно», – рассказал военкор «КП», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.
«Очевидно, с воспроизводством снарядов, которые поставляются Украине, дело на Западе обстоит не лучшим образом. Поэтому рассматривается вопрос передачи боеприпасов, в которых пока дефицита нет. Есть лишь внутренние законодательные ограничения», – добавил собеседник.
«При этом конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов США, как, впрочем, и Россия, не подписывали. Поэтому никакими внешними ограничениями они не стеснены», – полагает военкор.
В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «мы прекрасно понимаем, что Америка на Украине решает свои задачи». «И поскольку у них не получается это сделать обычными боеприпасами, в ход пойдут кассетные», – добавил он.
«Для США конфликт на Украине – это развлекательное шоу, а также возможность обновить свое вооружение. Чтобы не списывать и не уничтожать устаревшие боеприпасы, они просто поставляют его Украине, и американские военные компании на этом делают очень большие деньги», – отметил собеседник.
«Кроме того, Штаты считают, что раз они воюют не на своей территории, значит могут делать все что угодно. У американского истеблишмента, как и у руководства Украины, нет никакого понимания и сострадания к судьбам мирных людей, живущих в Донбассе. Об этом в том числе свидетельствуют регулярные случаи разбрасывания мин «Лепесток» в жилых кварталах Донецка. Это будет очередным актом варварства», – полагает правозащитник.
«Все это можно действительно рассматривать как геноцид мирного населения Донбасса. Кстати, именно об этом вчера сказал Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека», – подчеркнул Кабанов.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не стал обещать Украине кассетные боеприпасы, о которых просил Киев, но и не отказал в них окончательно. Такую помощь в Америке называют «крайней мерой, если запасы оружия станут «опасно низкими».
Источники канала также отметили, что предложение серьезно не рассматривалось из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов. «Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но его администрация указала украинцам, что в ближайшее время осуществление этого маловероятно», – сообщили в CNN.
Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал действия ВСУ по отношению к жителям Донбасса продолжением геноцида.
Напомним, ВСУ использовали кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для ударов по Антоновскому мосту в Херсоне. Сведения об использовании украинской армией запрещенных боеприпасов появлялись буквально с первых месяцев СВО.
При этом в конце октября при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Донецке пострадал журналист Семен Пегов. Позднее в разговоре с коллегами он рассказал, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле, сразу сказать было сложно.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН по Украине, напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Вместе с тем их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.
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Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
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Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.
В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Конгрессмены США утвердили антироссийский военный бюджет на 2023 год
Палата представителей Конгресса США утвердила военный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год в объеме 858 млрд долларов
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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют данные о голосовании, переданные американским телеканалом C-SPAN.
Голосование по проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который начался 1 октября, еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для утверждения количество голосов, передает ТАСС.
Вынесенный на голосование проект оборонного бюджета США был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также делает постоянным запрет на обмен с Россией информацией, касающейся систем ПРО. Кроме того, в законопроекте указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей России в мероприятиях Группы двадцати (G20) и ряда других международных организаций.
После утверждения Палатой представителей Конгресса США проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД проанализировал проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
Уилан разочарован работой Байдена по его освобождению
Осужденный в России Уилан выразил разочарование работой Байдена по его освобождению
Осужденный за шпионаж в России гражданин США Пол Уилан заявил, что «разочарован» усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его фамилии нет в списке на обмен.
По его словам, могло бы быть сделано больше для его освобождения, поскольку пошла уже четвертая годовщина ареста, передает РИА «Новости».
«Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось», – сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.
Он отметил, что до сих пор не понимает, за что сидит. На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.
Ранее семья гражданина США Пола Уилана заявила, что разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными.
В Белом доме раскрыли позицию США по Украине после обмена Бута и Грайнер
В Белом доме заявили, что обмен заключенными с РФ не влияет на позицию США по Украине
Обмен заключенными никак не влияет на позицию Вашингтона касательно действий Москвы на Украине, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Представитель администрации Белого дома отметил, что возвращение Бриттни Грайнер и достижение этого результата является огромным облегчением для США, но на восприятие действий России на Украине это никак не повлияет. По его словам, правительство США получает регулярно «сообщения о преступлениях», передает РИА «Новости».
В Белом доме также отметили, что переговоры США и России носили узкий характер и не касались других вопросов.
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Самолет с Бутом вылетел около двух часов назад из Абу-Даби, он приземлится в аэропорту Внуково в Москве поздно ночью.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
В Белом доме рассказали о вариантах обмена Бута на Грайнер
Администрация США стояла перед выбором, либо обменять россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, либо не проводить обмен вовсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Журналисты задали ей вопрос, почему вместе с Грайнер не удалось вернуть в США осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. По словам Жан-Пьер, для США это не было выбора, кого вернуть домой, передает ТАСС.
«Это был выбор между возвращением домой одного американца или возвращением домой ни одного. И сегодня мы вернули домой одного», – ответила Жан-Пьер, добавив, что на каждом этапе процесса Вашингтон стремился вернуть Уилана.
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.