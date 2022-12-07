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В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе
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Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России.
Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.
Отмечается, что 6 млрд долларов планируется выделить для сдерживания России в Европе.
В октябре США обнародовали новую стратегию нацбезопасности, предполагающую сдерживание России.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США
Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Байдена
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Евросоюз должен выбрать жесткий курс в отношении США и подать иск в ВТО из-за экономической политики Вашингтона, заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.
Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер призвал к жесткому курсу в ответ на подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По мнению Фербера, если США не изменят свою политику, Еврокомиссии нужно «выложить на стол все инструменты для пыток» и задуматься о шагах по защите торговли. Он признал, что такого «ядерного варианта» лучше избежать, но протекционизм США может усугубить экономическую ситуацию в Европе.
Глава комитета по торговле Европарламента Ланге полагает, что стороны могут договориться о небольших изменениях в политике США, но на значимые изменения рассчитывать не приходится. Он требует от ЕС подать против США иск в ВТО.
Bloomberg сообщало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отменил визит в США на саммит США–ЕС, так как на переговорах не будет уделено достаточно внимания проблемам, волнующим Европу.
Напомним, СМИ полагают, что американская политика грозит запустить торговую войну между США и Европой. Франции не удалось добиться от США пересмотра их политики. Германия призвала не начинать торговую войну с США. ЕС считает американский закон о сокращении инфляции дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.
Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии
До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.
По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.
Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.
Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.
Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.
В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России
Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины
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Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.
«Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.
«Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.
«Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.
«Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.
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Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
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С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.
Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.
Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.
«Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.
Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.
«Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.
5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
Стали известны детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза
Financial Times: В девятый пакет санкций ЕС входит запрет на транзакции с еще тремя российскими банками
В девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов.
Кроме того, новый пакет санкций включает в себя запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, однако для некоторых типов сырья могут быть сделаны исключения, передает Financial Times.
Вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. Помимо запрета на вещание четырех российских телеканалов, ограничения распространяются на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.
Помимо этого, персональные санкции могут быть введены против 180 физлиц.
Напомним, источники ранее сообщали, что новые меры могут быть довольно быстро согласованы, вероятно, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов
США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
«В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.
Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов».
Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается.
Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
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Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.
Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.
Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.
Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.
Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).
Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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