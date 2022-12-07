В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе

Взгляд
7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 06:48  |  vz.ru
Разделы

Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
Перейти в раздел…

Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
Перейти в раздел…

Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии РИА Новости
Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ? Подробности...
Перейти в раздел…

Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дождь» познал русофобию

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога
    В МИДе прокомментировали возможность введения РФ минимальной цены на нефть Стали известны детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель Синдеева: Возможно, телеканала «Дождь» не будет – не нужно это говно будет никому
    Глава Минобороны Польши заявил об отказе Берлина передавать ЗРК Patriot Киеву Полиция непризнанного Косова отступила с севера края после столкновения с жителями Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине Западные послы встретились в Москве с радикальными феминистками
    США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов Медведев назвал автора постов в его Telegram-канале Белый дом: Байден объявит о втором сроке после Нового года Врач-доброволец из Новочеркасска провел в Донбассе 117 операций за две недели

    Главная тема


    Американцы перестают поддерживать Украину

    контрмеры Москвы


    Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть

    «защищал русскую культуру»


    Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»

    христианская церемония


    Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля

    Видео

    вердикт Запада


    Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

    угроза атаки


    Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

    «чужие проблемы»


    Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

    угольный «майдан»


    Кому нужна монгольская революция

    гарант безопасности


    Украина загнала Европу в финансовую зависимость от США

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе

    7 декабря 2022, 06:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России.

    Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.

    Отмечается, что 6 млрд долларов планируется выделить для сдерживания России в Европе.

    В октябре США обнародовали новую стратегию нацбезопасности, предполагающую сдерживание России. 

    В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
    Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
    		    6 декабря 2022, 12:04
    Фото: REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная

    Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.

    «Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.

    «Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.

    При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.

    «Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.

    Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.

    Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

    Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
    		    6 декабря 2022, 08:00
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.

    По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.

    Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.

    Коментарии (44)
    Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
    		    6 декабря 2022, 00:25
    Фото: Yuri Gripas/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».

    По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.

    Коментарии (33)
    Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
    Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
    		    6 декабря 2022, 02:57
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.

    Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.

    Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

    В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.

    Коментарии (33)
    В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США
    Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Байдена
    		    4 декабря 2022, 07:58
    Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз должен выбрать жесткий курс в отношении США и подать иск в ВТО из-за экономической политики Вашингтона, заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.

    Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер призвал к жесткому курсу в ответ на подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

    По мнению Фербера, если США не изменят свою политику, Еврокомиссии нужно «выложить на стол все инструменты для пыток» и задуматься о шагах по защите торговли. Он признал, что такого «ядерного варианта» лучше избежать, но протекционизм США может усугубить экономическую ситуацию в Европе.

    Глава комитета по торговле Европарламента Ланге полагает, что стороны могут договориться о небольших изменениях в политике США, но на значимые изменения рассчитывать не приходится. Он требует от ЕС подать против США иск в ВТО. 

    Bloomberg сообщало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отменил визит в США на саммит США–ЕС, так как на переговорах не будет уделено достаточно внимания проблемам, волнующим Европу. 

    Напомним, СМИ полагают, что американская политика грозит запустить торговую войну между США и Европой. Франции не удалось добиться от США пересмотра их политики. Германия призвала не начинать торговую войну с США. ЕС считает американский закон о сокращении инфляции дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.

    Коментарии (31)
    Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»

    4 декабря 2022, 20:16

    Текст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».

    В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».

    «Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».

    Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.

    Коментарии (41)
    Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
    Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии

    6 декабря 2022, 09:21

    Текст: Александра Юдина

    До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

    По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.

    По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.

    Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.

    Коментарии (13)
    Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
    Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
    		    6 декабря 2022, 17:38
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.

    По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.

    «К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.

    Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.

    Коментарии (23)
    В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России
    Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины
    		    6 декабря 2022, 12:16
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.

    «Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов. 

    «Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.

    «Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.  

    «Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.

    В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

    В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.

    Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
    		    5 декабря 2022, 14:02
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.

    Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.

    Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.

    «Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.

    Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.  

    «Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.

    5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (18)
    Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
    Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
    		    6 декабря 2022, 05:59
    Фото: RTД на русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.

    Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.

    Коментарии (7)
    Стали известны детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза
    Financial Times: В девятый пакет санкций ЕС входит запрет на транзакции с еще тремя российскими банками

    6 декабря 2022, 19:02

    Текст: Елизавета Шишкова

    В девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов.

    Кроме того, новый пакет санкций включает в себя запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, однако для некоторых типов сырья могут быть сделаны исключения, передает Financial Times.

    Вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. Помимо запрета на вещание четырех российских телеканалов, ограничения распространяются на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.

    Помимо этого, персональные санкции могут быть введены против 180 физлиц.

    Напомним, источники ранее сообщали, что новые меры могут быть довольно быстро согласованы, вероятно, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

    Коментарии (13)
    В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
    National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США

    5 декабря 2022, 09:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.

    По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.

    Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.

    Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.

    Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.

    Коментарии (0)
    США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов

    6 декабря 2022, 21:56

    Текст: Кристина Цыцура

    США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.

    «В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.

    Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов». 

    Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается

    Коментарии (19)
    Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
    		    6 декабря 2022, 12:08
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.

    Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.

    Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.

    Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.

    Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).

    Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •