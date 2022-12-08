Власти: С арктических территорий за год вывезли 5 тыс. тонн мусора

На территории Арктики в 2022 году удалось собрать и вывезти свыше 5 тыс. тонн отходов – мусора, металлолома, валежника, рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В этом году экспедиции некоммерческой организации «Чистая Арктика» прошли во всех девяти арктических субъектах, участие в них принимали тысячи добровольцев из России и стран зарубежья. Благодаря им из захламленных с советских времен территорий удалось собрать и вывезти свыше 5 тыс. тонн отходов. В общей сложности масштабная уборка проведена на площади в 235 га, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом году на камчатском форуме «Экосистема. Заповедный край» Владимир Путин поручил правительству и АНО «Чистая Арктика» проанализировать проблемы, возникшие у волонтеров при сборе, транспортировке и утилизации отходов в Арктике и при необходимости предложить изменения в законодательство России для их решения. Экологический аспект будет учтен при разработке цифровой системы мониторинга и контроля северного завоза. Система будет включать плановые и фактические данные о грузах, инфраструктуре, маршрутах и стоимости осуществления северного завоза на каждом этапе, а также управлять логистикой не только завоза, но и вывоза накопленных с советского времени отходов из Арктики», – сказал Чекунков.

Большое содействие в организации таких экспедиций оказывают российские сенаторы, отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации Елена Зленко во время своего выступления. По ее словам, члены Совфеда готовы и дальше поддерживать арктические проекты на уровне законодательных инициатив. Арктика нуждается в особых условиях в области обращения с отходами, поэтому корректировки нормативной базы помогут урегулировать эти вопросы быстрее и эффективнее.

«Уборка Арктики от промышленного мусора имеет еще одну сторону – правовую. Для того, чтобы вывезти и утилизировать, например, ржавые бочки, их нужно признать бесхозными. Сейчас такое решение выносится исключительно в судебном порядке, но мы работаем над упрощением этих процедур упростить. При необходимости, мы проведем заседания региональных парламентов по всем актуальным вопросам реализации проекта «Чистая Арктика». Развитие арктического региона остается приоритетной задачей правительства», – сказала Зленко.

Отдельное внимание было уделено важности корпоративного волонтерства. В качестве примера была приведена работа сотрудников Госкорпорации «Росатом»: одна из самых масштабных уборок второго сезона «Чистой Арктики» прошла на Чукотке, в самом северном городе России – Певеке. Волонтеры Росатома расчистили береговую линию и площадку возле плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», собрав суммарно более 100 тонн отходов.

«Задачи на следующий год мы ставим более масштабные: планируем существенно увеличивать объемы уборки и проработать вопросы логистики, в том числе по морскому пути. Одним из важных направлений нашей работы в Арктике станет проведение уникального исследования для оценки влияния судоходства на арктическую акваторию. Эта работа будет проведена совместно с учеными разных направлений для формирования уникальной базы данных», – отметил заместитель председателя госкомиссии по вопросам развития Арктики, специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.