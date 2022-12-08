Студенческий кампус мирового уровня построят в Пермском крае

Пермский край стал победителем конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов. Его построят при поддержке федерального бюджета: обустроят технопарк, лаборатории, спортивной и физкультурно-оздоровительной инфраструктурой, конгресс-холлом и гостиницы.

Результаты конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов при поддержке из федерального бюджета озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин, среди победителей оказался Пермский край, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Кампусы должны стать удобным пространством не только для проживания, но и для обучения. Местом, где студенты и аспиранты смогут под руководством преподавателей работать в лабораториях, воплощать творческие замыслы, вести дискуссии, ну и также – интересно проводить свободное время», – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам министра образования и науки России Валерия Фалькова, общая стоимость проектов почти 230 млрд долларов, из которых федеральный бюджет выделит 103 млрд рублей.

Строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из проектов «Камская долина – экосистема будущего». В межвузовском городке в правобережной части города на территории площадью более 20 га разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест.

Появление площадки международного уровня позволит удовлетворить перспективную потребность вузов Пермского края в жилых помещениях и увеличит потенциал для совместных научных проектов с зарубежными образовательными организациями. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, новый объект позволит удовлетворить потребности вузов Прикамья в жилье для студентов. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система «школа-вуз-предприятие». Кроме того, новый кампус мирового уровня позволит привлечь и «оставить» в Прикамье еще больше талантливой молодежи, и создать для нее комфортные и современные условия, отметил Махонин.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края, партнерами межвузовского кампуса станут организации, реализующие в Перми значимые проекты в сферах образования, медицины, технологий, культуры и спорта.

Напомним, в рамках первой волны отбора в 2021 году на конкурс поступило 27 заявок из 22 субъектов. Всего в стране при поддержке из федерального бюджета в период до 2030 года планируется построить не менее 25 современных кампусов.