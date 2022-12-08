Ле Пен сочла глупостью энергетическую войну с Россией в условиях нехватки энергоресурсов

Энергетическая война с Россией в то время, как во Франции идет отключение электричества и может пропасть отопление из-за дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой, заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

По ее словам, энергоресурсы являются «первой необходимостью», а санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир радиостанции RTL.

Она отметила, что энергоресурсы являются «первой необходимостью» и что санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики. Ле Пен указала, что вводимые санкции сейчас больше вредят французам.

Ле Пен отметила, что планируемые зимой отключения электричества во Франции – результат недальновидной политики властей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.