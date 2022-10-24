Кризис оставляет французов без сыра и колбасы

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24 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»

Шойгу рассказал коллегам из НАТО о планах Киева применить «грязную бомбу»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Он сообщил своим коллегам о готовности властей Украины применить «грязную бомбу». Позже Госдеп США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа официально отказался доверять этой информации. Какие цели преследовала Москва телефонными звонками Шойгу и к каким результатам они привели? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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США показали готовность нанести ядерный удар по России

Подводная лодка «Западная Вирджиния» U.S. Central Command
Есть ли у Соединенных Штатов возможность мгновенно, в течение нескольких минут нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по России? Десятилетиями принято было считать, что нет, любая атака США вызовет немедленный аналогичный ответ российских вооруженных сил. Но теперь есть основания полагать, что Вашингтон пришел к другому выводу – и нагло демонстрирует это. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «Гераней» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно. Подробности...

Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников, Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Подробности...

Что думают в Донецке о разрушении Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В логике противостояния на Украине всё должно быть подчинено военной целесообразности. Главное – победить. И неважно, сколько инфраструктурных и иных объектов для этого придется разрушить на территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Обама против Украины

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Зеленский открестился от Крымского моста

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Кризис оставляет французов без сыра и колбасы

    		    24 октября 2022, 20:05
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    «Мы увидим серьезный дефицит товаров на полках, и в первую очередь сыров и колбас». Такими словами отраслевые специалисты оценивают ситуацию с производством продукта, который является одним из символов Франции, – сыра. Почему французское сыроварение погрузилось в крупнейший за десятилетия кризис и как на этом фоне выглядят их российские коллеги?

    Лишится ли Франция своих знаменитых сыров? Вопрос вовсе не праздный: сыр в этой стране традиционно является предметом гордости и пользуется устойчивым спросом как у себя дома, так и за границей. Однако не все так просто: как выяснилось, рост цен на электроэнергию угрожает разрушить хрупкое благополучие отрасли, и не только ее одной. Под ударом также оказались целые сектора сельского хозяйства, которые рискуют в новых условиях стать нерентабельными.

    Характерно, что об этом – и о некоторых других аспектах, чрезвычайно важных для развитого общества потребления, – заговорил в публичном пространстве не представитель производителей, а глава крупной фирмы, занимающейся дистрибуцией. Мсье Доминик Шельшер возглавляет группу Systeme U – 1670 магазинов, 73 тысячи служащих, оборот только в прошлом году 23 миллиарда евро. В интервью Journal du Dimanche он отметил, что проблемы начались вовсе не в феврале этого года, как можно было бы подумать, а гораздо раньше, когда в Европе разразилась эпидемия коронавируса.

    «В нашей фирме мы до сих пор не можем достичь уровня поставок, который считался обычным в доковидное время. В конце прошлого года начались проблемы с продовольственным сырьем – уже тогда давала о себе знать инфляция, а с ней и рецессия. Следствием стали перебои с поставками некоторых продуктов.

    Конфликт на Украине лишь ухудшил ситуацию, отразившись на производственных цепочках. Если раньше дефицит продукции составлял 2%, то теперь он составляет 10–12%. В настоящее время мы переживаем самый тяжелый кризис за последние 50 лет».

    Что ж, выходит, что кажущееся благополучие современного капитализма оказалось своего рода колоссом на глиняных ногах, потому что базой для него служили дешевые российские энергоносители

    – и, как выясняется, максимально дешевое сырье, которое выжимали из стран формально независимых, но на самом деле находящихся в фактически колониальном статусе. А в тех отраслях, где та же Франция все-таки пытается сохранить собственное сырье и производство, теперь остро встает вопрос рентабельности.

    В отличие от многих глав крупных предприятий, которые не интересуются миром за пределами своего кабинета, мсье Шельшер, как оказалось, много ездит по провинции, лично общается с производителями. Некоторые из них уже показывали ему счета за электричество, которые они получили, – счета, которые вынуждают их либо взвинтить цены на продукцию, что далеко не всегда устраивает дистрибуторов, либо искать другие пути.

    «Повышение цен на электроэнергию ставит многих производителей в трудное положение. Им придется сокращать ассортимент и отказываться от дорогих или недостаточно хорошо продающихся наименований. Через несколько недель или месяцев мы, возможно, увидим серьезный дефицит товаров на полках, и в первую очередь сыров и колбас».

    Тут, вероятно, можно вспомнить эмоции, которыми в 2014-м в соцсетях бурлили российские поклонники европейских сыров, узнав о продуктовом эмбарго, и о том, как они оплакивали французский сыр и испанский хамон. А между тем стоит отметить, что производство сыра во Франции сейчас далеко от эталонного. Только что разразился скандал с отзывом из сетей некой марки, продукция которой оказалась заражена кишечной палочкой. Месяц назад, в сентябре, из супермаркетов Carrefour отзывали другую марку сыра, и тоже из-за обнаруженных в нем болезнетворных бактерий.

    Эти случаи широко освещаются во французской прессе, но никто не рискнет признать, что кишечная палочка не попадает в еду из ниоткуда. Что причиной является царящая на производстве антисанитария, которая в свою очередь является следствием стремления экономить на всем, на чем только можно – и даже на чем нельзя. В другом своем интервью каналу BFM Шельшер признается:

    «Продолжается рост цен на сырье, упаковку, электричество, бензин. Все это сказывается на конечной цене, и я не исключаю, что в конце года инфляция у нас будет около 8% или даже 10%, как в других европейских странах».

    Производство сыра – и не только его – тесно связано с состоянием молочной промышленности, и с типично французским педантичным вниманием к цифрам Доминик Шельшер напоминает:

    «Каждый год производство молока во Франции падает примерно на 2%. Я могу вам гарантировать, что если эта тенденция сохранится, через 10 лет нам придется завозить молоко из-за границы. Та же история, кстати, происходит у нас и со сливочным маслом, производство которого уменьшается каждый год на 1%».

    Сохранится ли в этих условиях производство французских сыров – большой вопрос. Возможно, правительство все же изобретет меры поддержки для какого-то числа исторически значимых марок, производство которых является, так сказать, вопросом престижа.

    Хотя, если французское правительство будет вести себя так же, как прежде, не исключено, что проблемы собственных производителей будут волновать его меньше, чем необходимость поддержки любых врагов России, где бы они ни находились. И французские сыры либо перейдут в категорию дорогих продуктов – как, например, икра – либо исчезнут, уступив место более дешевым аналогам из других стран.

    А как обстоит дело с сырами и вообще с молочной продукцией у России? Приходится констатировать, что мы совсем не похожи на Францию, и причем в самом хорошем смысле слова.

    В целом по отрасли наблюдается рост, а по отдельным позициям он очень даже значительный. Оперативные данные Росстата показывают, что за восемь месяцев 2022 года выпуск питьевого молока в РФ увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 3,3%, производство масла сливочного выросло на 10,9%, сыров - на 3,1%.

    Это усредненные данные по стране, потому что отдельные регионы показали куда более серьезный рост - например, в Краснодарском крае увеличили производство аж на 13%. Происходит и расширение ассортимента - так, в Адыгее будут выпускать продукцию из козьего молока, которое считается диетическим и полезным для здоровья. И все это в условиях введенных против нашей страны санкций и повышения цен, которое отразилось в том числе и на стоимости сыра.

    Не будем также забывать и про уход с рынка крупных западных производителей, вроде французского Danone, который объявил о намерении отказаться от своего подразделения в России - правда, при этом заводы продолжают работать в обычном режиме и потребители видят на полках магазинов привычную гамму продуктов. Но, как говорится, насильно мил не будешь, и даже если «Данон» откажется от бизнеса в России окончательно и бесповоротно, его нишу просто-напросто займут другие. Потому что, как говорит пословица, «кто место свое покидает, тот его теряет» - а в бизнесе это правило работает всегда.


     
     
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