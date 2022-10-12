США подталкивают Францию к обнищанию

Взгляд
12 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз заморозит Сербию назло Венгрии

Виктор Орбан стал ангелом-хранителем для антизападных политиков на Балканах AP/TASS
Лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан нашли способ обойти европейские санкции и продолжить закупки российской нефти. Однако у Евросоюза есть козырь в рукаве, чтобы реализовать свой шантаж до конца и отрезать Сербию от поставок черного золота из РФ, которое стране необходимо для выживания. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
    Российские войска пресекли прорыв ВСУ у села Кисловка в Харьковской области Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию В новую стратегию нацбезопасности США включили сдерживание России Эксперт: Американское топливо на ЗАЭС доработает до конца срока эксплуатации
    ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8 В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба» В России запустили систему розыска автомобилей «Паутина»
    Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одно слово Минобороны Тайваня отказалось от закупки Tesla после заявления Маска

    военные учения


    Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ

    расследование взрыва


    СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц

    «несет пургу»


    Медведев впервые назвал Америку «Пиндостаном»

    Видео

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    энергетический кризис


    Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

    встреча с президентом ОАЭ


    Почему арабы помогают России

    Российский рынок


    Почему рухнули акции Газпрома

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    США подталкивают Францию к обнищанию

    Очереди на заправках в Париже
    		   12 октября 2022, 21:35
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    Общеевропейский экономический кризис наконец-то накрыл еще одну страну, которая до последнего времени казалась островом спокойствия и благополучия – Францию. Доказательством тому стали гигантские очереди на заправках, забастовки работников нефтекомпаний и внезапно взлетевшие цены на продовольствие. Французские политики немедленно нашли в происходящем связь и с Россией.

    До недавнего времени Франция оставалась в еврозоне этаким островком стабильности, даже несмотря на последствия антироссийских санкций. Наименьшая инфляция по итогам августа (6,6% по сравнению с 7,9% в Финляндии и уж тем более по сравнению с 25,2% в Эстонии), нет такой зависимости от российского газа, как у Германии. Если не считать мелочей – отсутствия на полках горчицы и корнишонов, дефицит которых возник из-за засухи в регионах их выращивания – казалось бы, живи себе да радуйся.

    Однако в сентябре стало ясно, что жить придется не то что без особой радости, но и, возможно, без тепла осенью и зимой, потому что дефицита энергии не избежать. Как следствие, почти в два раза взлетели цены на дрова, но это бы еще полбеды.

    Существенно подорожала еда: мороженое мясо на 29%, свежее на 22%, мучные изделия на 20%, масло и маргарин на 16%, подсолнечное масло и кофе на 15%. «Инфляция стала отныне для французов проблемой номер один – важнее проблемы климата, конфликта на Украине или даже ковида», – заметил Ксавье Сегалье, глава NielsenIQ France.

    Ускорение инфляции на фоне сверхприбылей нефтяных компаний (18,8 млрд у Total, 17,8 млрд у Esso-ExxonMobil) не прошло незамеченным среди работников этих самых компаний, и 20 сентября забастовал персонал Esso-ExxonMobil, требуя повысить зарплату на 7,5%. Через неделю к забастовщикам присоединились работники Total. Их требования были серьезнее – они включали повышение зарплаты на 10%.

    Руководство сделало вид, что говорить не о чем, ссылаясь на то, что в ноябре оно будет совместно с профсоюзами обсуждать зарплату работникам на 2023 год, а с текущим годом все понятно и никаких повышений ждать не стоит. Да и вообще, если людям много платить, то что же останется незаменимым топ-менеджерам и прочим руководителям?

    Во Франции Total и ExxonMobil – не просто нефтеперерабатывающие заводы, но это и склады горюче-смазочных материалов, и сети заправок, а вместе они покрывают около 90% потребностей французов в топливе. Забастовка означает, что заводы прекращают выпуск любой продукции, а склады заблокированы. Работники автозаправок продолжали работу, пока бензин имелся в наличии, но уже в субботу 8 октября 19% заправок во Франции испытывали проблемы, а в понедельник 10 октября эта цифра превысила 30%.

    Соцсети заполнили ролики впечатляющих автомобильных очередей на заправку и драк за лишний литр бензина. Тем, кто живет недалеко от бельгийской границы, можно сказать, повезло: они просто-напросто ездили заправляться в Бельгию, повысив прибыли тамошних заправок на 15–20%.

    После долгих переговоров в Esso-ExxonMobil согласились на частичное удовлетворение требований бастующих, но страсти к тому моменту уже накалились.

    Во вторник 11 октября бастующие в массе проголосовали за продолжение стачки, и премьер-министр Элизабет Борн, вооружившись законом, который последний раз применяли в 2010-м по случаю забастовки служащих аэропорта «Шарль де Голль», потребовала от забастовщиков Esso-ExxonMobil возобновить работу и разблокировать склады ГСМ.

    Закон L2211-1 позволяет кабинету министров прибегнуть к этой крайней мере в случае «угрозы части государства, сектору жизни нации или части населения». Если забастовщики и тут откажутся выполнять требования правительства, их может ждать штраф в 10 тысяч евро или тюремное заключение сроком до полугода. Впрочем, принужденным к возобновлению работы разрешается делать на рабочем месте только самое необходимое.

    Как объяснил экономист Филипп Мюрер, «нынешнее повышение цен на нефть обусловлено санкциями, которые стали следствием конфликта на Украине. Обогащаются все, кто связан с нефтью. Цена на газ меняется по той же причине, только это еще более заметно».

    В другом интервью он заявил, что во Франции используются методики расчета инфляции, которые позволяют занижать реальные цифры. «Мы присутствуем при обнищании французского среднего класса и рабочего класса, что является следствием нашей деиндустриализации. Повышение цен на энергию и на еду ускоряет этот процесс. Следствием станет инфляция, рецессия и ускоренная деиндустриализация. Производства станут переносить туда, где энергия стоит меньше. При этом 500 крупнейших состояний Франции за 25 лет увеличились в 15 раз».

    Нельзя, впрочем, сказать, что верхи Франции однозначно устраивает эта ситуация. Министр финансов Брюно ле Мэр, выступая перед Национальной ассамблеей, неожиданно заявил, что «не может быть речи о том, чтобы мы допустили американское доминирование в экономике как результат конфликта на Украине», а президент Макрон заметил, что

    Франция отлично видит, что американские и норвежские «друзья» продают ей сжиженный природный газ в 4 раза дороже, чем собственным промышленникам.

    И министр иностранных дел Катрин Колонна, с одной стороны, не ослабляет воинственную антироссийскую риторику («Россия находится в тупике, ее армия отступает, ее экономика слабеет, ее дипломатия отступает»), а с другой, заявляет, что «нужно поддерживать каналы коммуникации с Россией».

    Рискнем предположить, что когда российская армия одержит в итоге неоспоримую победу, все разговоры про слабость и отступления закончатся. Более того, внезапно выяснится, что дружба с Россией, подкрепленная дешевыми энергоносителями – залог европейского процветания, без которого Европа и в частности Франция, по выражению Филиппа Мюрера, «скатится в положение стран третьего мира».
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •