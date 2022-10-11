Почему рухнули акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость

Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?

В понедельник сразу с началом торгов акции Газпрома начали падать на 30%. Остановить этот обвал удалось за счет объявления Мосбиржей с 10.15 мск дискретного аукциона по акциям Газпрома.

Основная причина – это дивидендная отсечка. Что это такое? Стоит уточнить, что 30 сентября собрание акционеров утвердило решение о выплате рекордных дивидендов за первое полугодие 2022 года – 51,3 рубля за акцию. Это составляет порядка 26% от цены закрытия вечерней сессии Мосбиржи в пятницу. Речь идет о выплате 1,208 трлн рублей.

Важный вопрос, кто именно получит дивиденды. «Дивидендной отсечкой называется дата, до которой необходимо купить акции компании, чтобы попасть в реестр акционеров и получить право на выплату дивидендов от компании», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В случае с Газпромом крайний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, была пятница 7 октября, а окончательный список акционеров будет составлен 11 октября, когда закроется реестр.

Логично, что многие старались купить акции Газпрома в пятницу именно чтобы попасть в число акционеров, которые получали дивидендные выплаты.

«А после попадания в реестр от акций чаще всего избавляются, так как по этим бумагам дивидендные выплаты уже гарантированы, и инвесторы перекладывают инвестиции в другие бумаги. Именно поэтому после дивидендной отсечки акции обычно дешевеют на величину самих дивидендов. Так и произошло на этот раз, только при дивидендной доходности в 26% акции Газпрома на минимуме дешевели на 29%», – говорит Чернов.

То есть именно закрытие реестра акционеров и обвалило акции компании, и так происходит абсолютно всегда, добавляет эксперт.

А вот вернутся ли котировки Газпрома до прежних значений? С этим, скорее всего, возникнут проблемы. Акции Газпрома во второй половине дня начали восстанавливаться, и им даже удалось компенсировать часть утреннего снижения. Однако вернуться к пятничным показателям Газпрому будет сложно.

«Иногда котировки в течение месяца вырастают до прежних значений, а иногда продолжают снижение, тут все будет зависеть от дальнейших перспектив самой компании. Полагаю, что восстановление акций Газпрома до прежних значений может затянуться.

Вполне возможно, что дивидендный гэп (разрыв между ценой закрытия пятницы 7 октября и открытия торгов 10 октября) в текущем году так и не будет закрыт», – считает Чернов.

Потому что созданный прецедент подрывов двух «Северных потоков», попытки диверсии со стороны Украины в отношении «Турецкого потока» и теракт на Крымском мосту лишь обостряют геополитическую ситуацию.

«Если не произойдет существенного улучшения геополитической обстановки, то акциям Газпрома будет сложно закрыть дивидендный гэп в ближайшие месяцы. Компания страдает от потери европейского рынка, роста налоговой нагрузки и достаточно медленной переориентации на Китай. Из-за этих факторов дивиденды за второе полугодие могут составить 10–15 рублей на акцию, а за 2023 год – 10–20 рублей, что, на наш взгляд, является недостаточно привлекательным значением для быстрого восстановления котировок», – ожидает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

Одновременно с геополитическими событиями пришла новость о сворачивании швейцарской «дочкой» Газпромбанка всех операций в этой стране. Швейцария закупает газ на экспортных площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии. Однако о рисках неоплаты пока речь не идет.

«Сворачивание швейцарской «дочки», на наш взгляд, на газовый экспорт никак не повлияет. Чтобы возникли проблемы с оплатой поставок газа, необходимо отключение Газпромбанка от SWIFT. Но даже в случае применения этой меры для оплаты поставок газа, полагаем, будет сделано специальное исключение – ЕС нет смысла подобным образом стрелять себе же в ногу», – говорит Кауфман. Скорее, у ЕС возникнут проблемы не с оплатой, а с физическим дефицитом газа зимой, полагает он.

Стоит отметить влияние Газпрома на весь российский фондовый рынок. Акции Газпрома составляют около 15% индекса Мосбиржи, поэтому их снижение отразилось на всем рынке.

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«Газпром является самым важным игроком на российском фондовом рынке, так как он лидер российского фондового рынка по капитализации – в начале сентября 2022 года она выросла до 102 млрд долларов. В прежние годы его акции в портфелях инвесторов могли достигать 40–50% от всего портфеля, поэтому его влияние на сам рынок велико, и фондовые индексы реагируют больше всего именно на изменение котировок акций Газпрома», – говорит Чернов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,1%, до 963,88 пункта.

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