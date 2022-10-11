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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Почему рухнули акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...

Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Почему рухнули акции Газпрома

    Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость
    Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость
    		   11 октября 2022, 13:30
    Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?

    В понедельник сразу с началом торгов акции Газпрома начали падать на 30%. Остановить этот обвал удалось за счет объявления Мосбиржей с 10.15 мск дискретного аукциона по акциям Газпрома.

    Основная причина – это дивидендная отсечка. Что это такое? Стоит уточнить, что 30 сентября собрание акционеров утвердило решение о выплате рекордных дивидендов за первое полугодие 2022 года – 51,3 рубля за акцию. Это составляет порядка 26% от цены закрытия вечерней сессии Мосбиржи в пятницу. Речь идет о выплате 1,208 трлн рублей.

    Важный вопрос, кто именно получит дивиденды. «Дивидендной отсечкой называется дата, до которой необходимо купить акции компании, чтобы попасть в реестр акционеров и получить право на выплату дивидендов от компании», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В случае с Газпромом крайний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, была пятница 7 октября, а окончательный список акционеров будет составлен 11 октября, когда закроется реестр.

    Логично, что многие старались купить акции Газпрома в пятницу именно чтобы попасть в число акционеров, которые получали дивидендные выплаты.

    «А после попадания в реестр от акций чаще всего избавляются, так как по этим бумагам дивидендные выплаты уже гарантированы, и инвесторы перекладывают инвестиции в другие бумаги. Именно поэтому после дивидендной отсечки акции обычно дешевеют на величину самих дивидендов. Так и произошло на этот раз, только при дивидендной доходности в 26% акции Газпрома на минимуме дешевели на 29%», – говорит Чернов.

    То есть именно закрытие реестра акционеров и обвалило акции компании, и так происходит абсолютно всегда, добавляет эксперт.

    А вот вернутся ли котировки Газпрома до прежних значений? С этим, скорее всего, возникнут проблемы. Акции Газпрома во второй половине дня начали восстанавливаться, и им даже удалось компенсировать часть утреннего снижения. Однако вернуться к пятничным показателям Газпрому будет сложно.

    «Иногда котировки в течение месяца вырастают до прежних значений, а иногда продолжают снижение, тут все будет зависеть от дальнейших перспектив самой компании. Полагаю, что восстановление акций Газпрома до прежних значений может затянуться.

    Вполне возможно, что дивидендный гэп (разрыв между ценой закрытия пятницы 7 октября и открытия торгов 10 октября) в текущем году так и не будет закрыт», – считает Чернов. 

    Потому что созданный прецедент подрывов двух «Северных потоков», попытки диверсии со стороны Украины в отношении «Турецкого потока» и теракт на Крымском мосту лишь обостряют геополитическую ситуацию.

    «Если не произойдет существенного улучшения геополитической обстановки, то акциям Газпрома будет сложно закрыть дивидендный гэп в ближайшие месяцы. Компания страдает от потери европейского рынка, роста налоговой нагрузки и достаточно медленной переориентации на Китай. Из-за этих факторов дивиденды за второе полугодие могут составить 10–15 рублей на акцию, а за 2023 год – 10–20 рублей, что, на наш взгляд, является недостаточно привлекательным значением для быстрого восстановления котировок», – ожидает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Одновременно с геополитическими событиями пришла новость о сворачивании швейцарской «дочкой» Газпромбанка всех операций в этой стране. Швейцария закупает газ на экспортных площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии. Однако о рисках неоплаты пока речь не идет.

    «Сворачивание швейцарской «дочки», на наш взгляд, на газовый экспорт никак не повлияет. Чтобы возникли проблемы с оплатой поставок газа, необходимо отключение Газпромбанка от SWIFT. Но даже в случае применения этой меры для оплаты поставок газа, полагаем, будет сделано специальное исключение – ЕС нет смысла подобным образом стрелять себе же в ногу», – говорит Кауфман. Скорее, у ЕС возникнут проблемы не с оплатой, а с физическим дефицитом газа зимой, полагает он.

    Стоит отметить влияние Газпрома на весь российский фондовый рынок. Акции Газпрома составляют около 15% индекса Мосбиржи, поэтому их снижение отразилось на всем рынке.

    «Газпром является самым важным игроком на российском фондовом рынке, так как он лидер российского фондового рынка по капитализации – в начале сентября 2022 года она выросла до 102 млрд долларов. В прежние годы его акции в портфелях инвесторов могли достигать 40–50% от всего портфеля, поэтому его влияние на сам рынок велико, и фондовые индексы реагируют больше всего именно на изменение котировок акций Газпрома», – говорит Чернов.

    Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,1%, до 963,88 пункта. 

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