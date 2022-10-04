США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

Подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит Евросоюз, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит.

Если поставки российского трубопроводного газа в ЕС прекратятся с 1 ноября, а поставки СПГ будут маленькими, то ПХГ в Европе быстро опустеют и дойдут в феврале до 5% от общего объема. Так посчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). «Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае затянувшихся холодов», – предупредило агентство. Это пессимистичный сценарий. При втором сценарии газовые хранилища в Европе в феврале истощатся до менее чем 20%. Здесь условие, что уровень предложения СПГ в Европе будет высоким.

Отопительный сезон в Европе уже начался раньше срока. Впервые в истории ЕС отбор газа из ПХГ превысил закачку с 1 октября сразу на 5,7 тысяч ГВт в сутки в энергетическом эквиваленте. Закачка газа замедлилась на треть. Это данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe). Ситуация говорит о нехватке импортного газа, которая ощущается еще до того, как наступила настоящая зимняя погода.

Какой же рецепт спасения этой зимой предлагает МЭА? Агентство советует странам ЕС сократить потребление газа на 9–13%, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах при прекращении поставок из России с 1 ноября. Если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа только на 9% по сравнению со средним значением за последние пять лет, то им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25%. А если сократить потребление на 13%, то заполненность ПХГ составит 33%. При этом немецкое СМИ указывает, что спрос на газ в Европе уже упал почти на 10% в годовом исчислении, при этом в Европе резко вырос спрос на СПГ – на 65%.

Сокращение запасов в европейских ПХГ до 5–20% – это крайне опасная ситуация, потому что отопительный сезон в феврале не заканчивается, еще есть март. В последние годы и в этом месяце отмечаются зимние холода. С таким уровнем хранилищ март Европе не протянуть.

«К концу отопительного сезона ситуация всегда обостряется, потому что в феврале статистически погода более холодная, чем в декабре. Чем меньше газа в подземных хранилищах, тем меньше давление и тем сложнее физически отбирать остаток. Когда ПХГ заполнены на 90%, отбирать газ в больших объемах легко и просто. Но когда в хранилище осталось 20%, давление снижается, идет лишь маленький ручеек газа»,

– говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В обычных условиях снижение запасов в ПХГ означает, что необходимо наращивать объемы текущего импорта. Но в этом таится как раз опасность: трубопроводного газа из России нет, а СПГ зимой придется делиться с азиатскими странами.

«Здравый смысл должен подсказать ЕС, что доводить уровень запасов до 5% в ПХГ не нужно, это на грани. Давление может упасть так сильно, что подземное хранилище может заполниться подземными водами. Буферный газ должен оставаться в достаточном объеме, чтобы не испортить хранилище», – отмечает Митрахович. В подземных хранилищах Украины, например, буферный газ составляет 5–6 млрд кубометров из 14,5 млрд кубометров, которые обещают быть в лучшем случае к ноябрю. План закачать в украинские ПХГ 19 млрд кубов провалены. «Нормальный безопасный уровень, думаю, процентов 20, все, что ниже – это рискованно», – считает эксперт.

По состоянию на 1 октября запасы газа в подземных хранилищах Европы восполнены на 62,8 млрд кубометров, сообщил 3 октября Газпром, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe. Чтобы достичь прошлогоднего уровня заполненности СПГ, Европе надо закачать еще 9,6 млрд кубометров газа. «При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», – отмечает компания.

Например, в Германии в прошлом осенне-зимнем периоде (это шесть месяцев с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд кубометров, это в среднем 9,5 млрд кубометров в месяц.

Уровень заполненности ПХГ Германии составляет 92%, а объем активного газа – 20 млрд кубометров. Это сопоставимо со средним потреблением газа в осенне-зимний период в течение всего двух месяцев из шести.

Рецепт выживания для Европы этой зимой банален и прост, а именно – продолжать сокращать потребление, о чем и говорит Международное энергетические агентство. Правда, ЕС в таком совете вряд ли нуждается, потому что там и так это знают. «Сейчас МЭА выступает как «капитан очевидность». Я бы лучше спросил у агентства, как они относятся к собственным советам, которые они давали в прошлом году всему миру и Европе в частности? В своем докладе эксперты призывали прекращать вложения в нефтегазовые проекты в производстве, логистике, транспорте и т. д. Признает ли агентство, что было неправо?» – вопрошает Станислав Митрахович.

Ведь одна из причин газового кризиса, который начался еще летом-осенью 2021 года, именно недофинасирование отрасли. Международные инвесторы были напуганы призывами западных стран отказаться от традиционных углеводородов. Зачем вкладывать средства в то, у чего нет будущего? Но реальный рыночный спрос спутал все карты «зеленой повестке» Запада, и вот уже полтора года никто не вспоминает о климате и о том, как много сейчас сжигается угля из-за нехватки газа.

Первое и чуть ли не единственное, что остается делать Евросоюзу, чтобы пережить эту зиму, – это снижать потребление, то есть отключать промышленность. Делать она это будет в том числе в ручном режиме силами национальных правительств. У ЕК таких полномочий нет и вряд ли появятся. «Сокращение потребление газа – это наименьшее зло в текущей ситуации. Но предложенного МЭА снижения потребления на 9–13% будет мало. Это будет только первая волна сокращения. Потом последует вторая, третья, десятая и так далее», – предупреждает эксперт.

Многое будет зависеть от погоды. «Если погода холодная, безветренная и пасмурная, когда не могут работать ветряные и солнечные электростанции, то это один уровень потребления газа. Если тепло, ветрено и свети солнце – то это совсем другая история. В прошлом году на Новый год в Париже было плюс 14 градусов тепла, а если будет минус пять? Заранее спрогнозировать невозможно. Сейчас делается много противоположных вбросов о том, какая погода будет зимой в Европе. Но метеорологи не способны давать точный прогноз. Политики и компании в ЕС могут рассчитывать на лучшее, но готовиться на всякий случай нужно к худшему. Это называется ответственное руководство. Но можно и рискнуть: мы живет во времена, когда политики часто рискуют в разных вопросах», – говорит Митрахович.

Наконец, еще один неизвестный фактор – это какая погода будет зимой в Азии и закончатся ли в Китае жесткие локдауны? Если ЕС не повезет, то спрос на СПГ в Азии резко вырастет. А это приведет не только к росту цен на газ, но и к снижению экспорта СПГ на европейский рынок в период, когда газ особенно необходим.

Плохая новость для ЕС, что такая сложная ситуация с дефицитом энергоресурсов может затянуться на несколько лет вплоть до 2025–2026 годов, когда может появиться новый объем СПГ на мировом рынке. Дорогие энергоресурсы на годы вперед грозят настоящей деиндустриализацией европейской экономики.

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Рынок сам начал отключать промышленность в ЕС еще с середины лета 2021 года, то есть до февраля и осени этого года, напоминает эксперт. «И теперь почти каждый день продолжают приходить новости о том, что какое-то предприятие прекращает выработку товара или сокращает выпуск, начиная от производств туалетной бумаги и консервов до алюминия, природных удобрений и аммиака. Значит, ЕС стоит готовиться к социально-экономическим, а потом и политическим проблемам как следствию энергетического кризиса. Встает еще более серьезный вопрос – что Европа будет делать в следующем году? Как жить в условиях закрытия промышленных предприятий и производителей?» – говорит Митрахович.

Те заводы, которые имеются в Европе, либо закроются, либо будут снижать объемы выпуска постепенно и одновременно с этим расширять мощности в США, Китае или Турции, где энергия стоит дешевле.

«Компании правильно задумываются о релокации. Например, Mercedes заявил, что будет строить аккумуляторный завод в Америке, BASF хочет инвестировать сотни миллиардов в американский рынок. Я жду подобных новостей не только про Америку, но и про Китай и Турцию, которые тоже соберут сливки», – говорит собеседник. О расширении своей деятельности в США заявили также датская ювелирная компания Pandora и немецкий автопроизводитель Volkswagen. Tesla ставит на паузу реализацию своих планов по производству аккумуляторных батарей в Германии и уже изучает возможность получения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Байденом в августе.

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