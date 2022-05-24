Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии?

Международное энергетические агентство продолжает придумывать для Европы «рецепт» того, как же ей отказаться от российского газа. Оно уже опубликовало целых два подобных плана – в марте и в мае.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что ЕС может за год снизить зависимость от российского газа на целых 50 млрд кубометров. Это почти треть от прошлогоднего экспорта трубопроводного газа из России в ЕС в размере 155 млрд кубометров.

В частности, Бироль предлагает не продлевать контракты с Россией на поставку примерно 15 млрд кубометров газа в год, которые заканчиваются в течение нескольких следующих месяцев. Это касается Польши и Болгарии, куда поставки российского газа уже и так остановлены из-за отказа переходить на расчеты в рублях. Во-вторых, 30 млрд кубометров газа в течение года могут заместить альтернативные источники, считает глава МЭА. Какие именно – ЕС должен найти сам. Хотя уже много раз, в том числе в самом ЕС, признавали, что дополнительного газа на мировом рынке нет, его никто не может предложить так быстро.

За счет развития ветровой и солнечной энергетики за год можно сократить потребление газа на 6 млрд кубов. Увеличение выработки электроэнергии за счет биоэнергетики и атомной энергетики должно позволить сэкономить еще 13 млрд кубометров в год, указывает глава МЭА. Какие инвестиции, и кто их даст, в агентстве тоже не говорят.

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Самое любопытное, что глава МЭА вполне буднично предлагает гражданам Евросоюза снизить температуру термостата в своих домах на один, а лучше на два градуса – это позволить сэкономить Европе 20 млрд кубометров газа в год.

Это сравнимо с ежегодной поставкой газа по «Северному потоку», подчеркнул глава МЭА для придания большей значительности своим словам. Однако агентство ошибается даже в такой простой статистике: по «Северному потоку-1» Европа получила в 2021 году 60 млрд кубометров. Даже несмотря на то, что против газопровода Opal – сухопутного продолжения морской части трубы – действуют нормы третьего энергопакета ЕС. По этим нормам Opal может работать только вполовину мощности, и раньше это не позволяло работать в полную силу, в том числе «Северному потоку-1». Однако ситуацию исправил запущенный параллельно газопроводу Opal - газопровод Eugal. Он должен был принимать газ из «Северного потока-2», но был приспособлен для того, чтобы можно было по полной загрузить первый «поток».

«Интересный совет дали Европе. Исходя из «новой» формулы, лучше понизить температуру в домах в течение всего года сразу на три градуса, а если только зимой, а это четверть года, то сразу на 12 градусов. Тогда «теплая» зима будет не только на улицах Европы, но и дома»,

– иронизирует Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Чаще всего, в Европе и так приняты довольно низкие уровни температуры в жилых домах. Если в России норматив 18-22 градуса, то в Европе это 17 градусов.

«Если снизить температуру в домах с 17 до 15 градусов, то это может привести к росту нагрузки на здравоохранение. Я думаю, что все-таки есть определенная корреляция между заболеваемостью ОРВИ, коронавирусом и низкой температурой. В какой-то момент издержки на здравоохранение могут оказаться больше, чем экономия на топливе», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На самом деле, европейцы этой зимой уже вынуждены были экономить на отоплении. «Низкая температура в домах во всех европейских странах давно практикуется и обусловлена высокой стоимостью газа. Уголь в Европе есть, но его использование в частных домах минимально из-за штрафов и экологического вектора экономики», – говорит Тимофеев.

В отличие от России, в Европе далеко не везде есть центральное отопление, поэтому государство не всегда может рукотворно влиять на температуру в домах. «Центрального отопления нет, например, в старой части городов, в частном секторе, в небольших малоэтажных домах. В той же Великобритании в основном индивидуальная система отопления, то есть в доме стоит газовый котел, и владелец дома сам контролирует подачу тепла. Поэтому для него главную роль играет цена. Он решает перекрыть горелку из-за желания сэкономить, а не из-за политической мотивации. Мало кто из европейцев решит мерзнуть, лишь бы не помогать России зарабатывать на газе», – рассуждает Юшков.

В январе этого года Euronews посчитал, что из-за рост цен на энергоносители целых 35 млн европейцев вынуждены выбирать между отоплением и покупкой еды. Это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии, вместе взятых.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды, 25 мая, в стране вводится чрезвычайное положение. По его словам, конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. «Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – сказал он.

Венгрия и ранее осуждала необдуманные санкции против России, в том числе выступала против нефтяного эмбарго, потому что это подорвет энергетическую безопасность страны и обернется «ценовым шоком» для ее населения и бизнеса. Именно Венгрия сдержала ЕС от столь рискованного шага.

«Лучшим решением будет переложить все проблемы с удорожанием коммунальных платежей на само правительство и правление ЕС, которые ввели санкции. Удорожание коммуналки можно включить в налоговые послабления и льготы или на возможность массово всем европейцам получить компенсацию от европейских санкций», – считает Александр Тимофеев.

У ЕС есть еще один экзотический способ для снижения потребления газа – летом отказаться от использования кондиционеров. Такой опыт был у Японии в 70-х годах и после аварии на Фукусиме,

напоминает Юшков. Японское правительство призывало всех служащих выходить летом на работу без галстуков и пиджаков, чтобы экономить на расходах электроэнергии на кондиционирование. Высшие чины показывали личный пример хождения без пиджака (это жесткое правило этикета).

«Если европейцы собираются идти по пути экономии, чтобы только не закупать газ в России, то им стоит экономить не только зимой, но и летом. Раньше пик потребления электроэнергии был только в холодные месяцы. Но в последние годы сформировался устойчивый летний пик электроэнергии. Поэтому отказ от кондиционеров в жару существенно снизит энергопотребление летом», – говорит эксперт ФНЭБ.

В этом году, кстати, синоптики обещают выгодную России погоду в Европе – там прогнозируется жаркое лето и холодная зима.