Медведев поблагодарил активистов «Молодой Гвардии» за волонтерскую работу

Своим трудом волонтеры помогают нашей стране и огромному количеству людей, которые нуждаются в помощи, сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Молодой Гвардии «Единой России» (МГЕР).

«17 лет – приличный срок для молодежной организации. Когда образовалась организация, кто бы мог подумать, что ее название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются. А не только событиям Великой Отечественной войны», – приводятся его слова на сайте партии.

В свою очередь председатель МГЕР Антон Демидов подчеркнул, что более двух тыс. активистов «Молодой Гвардии» помогают семьям мобилизованных.

Добровольцы также работают с госпиталями, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение Единой России» организовали обучение медсестер, продолжают помогать жителям Донбасса и освобожденных территорий.

«Более 1200 активистов МГЕР и Волонтерской роты прошло через волонтерство в Донбассе. В феврале наши ребята в Ростовской области помогали эвакуироваться из Донецкой и Луганской народных республик, а уже в марте мы были рядом с Мариуполем, в поселке Безыменном и Володарском. Выезжали практически на линию фронта, помогали людям, которые не могли дойти до гуманитарных центров партии. У нас открыты штабы в Мелитополе, Краснодоне, Мариуполе. Когда возникает потребность, они выезжают и на сложные участки – Энергодар, Такмак, Угледар. Маленькие женские отряды работали в детских комнатах на освобожденных территориях. Теперь девушки также могут работать в больницах в Донецке, Луганске», – отметил Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы в Донбассе и освобожденных территориях.

Сейчас волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе и Мелитополе, оказывают помощь жителям Краснодона Луганской народной республики, а также помогают военнослужащим в Джанкое и Армянске.

Также активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» участвуют в спецоперации по защите Донбасса – в ноябре в зону СВО отправились два отряда добровольцев организаций. 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.