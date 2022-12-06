Участница премии «Мы вместе» рассказала о развитии фудшеринга в России

Волонтер Назарова: Наш проект занимается популяризацией рационального потребления продуктов

Большой процент качественной еды оказывается на свалках. Фудшеринговая организация «Банк еды «Русь» старается решить эту проблему, перераспределяя избытки в пользу нуждающихся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель проекта Юлиа Назарова. Она участвовала в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.

«Банк еды «Русь» – это благотворительный фонд, который, как любое НКО, нуждается в финансовой поддержке. У нас есть доноры, которые бесплатно жертвуют нам продукты. Есть также те, кто перечисляет нам деньги – на них мы закупаем продукты для нуждающихся, а также оплачиваем транспорт, покрываем операционные расходы. Любой вклад очень ценен для нас. И, конечно, невозможно представить деятельность нашего фонда без волонтеров – это сердце и главная движущая сила банка еды», – рассказывает Назарова.

«Меня всегда удивлял тот факт, что огромное количество еды, зачастую качественной, оказывается на мусорном полигоне. Компании и торговые сети выбрасывают очень много продуктов. Образование огромной доли этих отходов можно предотвратить», – отмечает собеседница.

«Когда я впервые услышала о фудшеринге и банках еды, я поняла, что расходование продуктов впустую легко устранить. Так 10 лет назад зародился банк еды «Русь» – первая фудшеринговая организация. Я продолжаю свое дело, потому что каждый день вижу результат – еще больше семей, которым мы помогли с базовыми продуктами. Кроме того, наша задача – это популяризация рационального потребления продуктов, чтобы снизить количество пищевых отходов на всех уровнях», – пояснила Назарова.

«Наверное, самый запоминающийся период за последние годы связан с пандемией COVID-19, когда мы адресно доставляли продуктовую помощь пожилым людям на карантине. В тот момент мы все сплотились вокруг общего дела. Именно тогда мы стали сотрудничать с акцией взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», – рассказывает собеседница.

«Важным этапом уже в 2022 году стал запуск розничного фудшеринга, когда крупнейшие торговые сети – магазины X5 Group и «Магнит» – стали передавать нам нереализованные, но качественные и с достаточным сроком годности продукты. Еще в 2022 году фонд запустил новую для России технологию продовольственной помощи – агрофудшеринг», – делится волонтер.

«Сельскохозяйственные предприятия передают нам невостребованные овощи и фрукты, это излишки урожая или плоды, которые не подошли по калибру или форме для сбыта. К настоящему моменту нам удалось собрать более 560 тонн продукции – в помощь нуждающимся семьям, число которых этой осенью резко возросло – мы это чувствуем даже по числу обращений к нам», – резюмирует Назарова.

Благодаря проекту распределено 6,4 млн килограмм продовольственных и непродовольственных товаров. Помощь оказана 2 млн жителей в 51 регионе страны. Проект поддержали более 10 тыс. волонтеров. В пандемию более 100 медицинских организаций, 27 приютов для животных получили помощь, а 300 некоммерческих и общественных организаций приняли участие в распределении продуктов.

Напомним, 5 декабря, в Международный день добровольцев, состоялось вручение премии «МыВместе», в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум, который будет проходить в «Манеже» до 7 декабря.

Международное премия #МЫВМЕСТЕ организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. Премия является продолжением одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России». В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.