NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций

Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик

Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик

Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.

По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он.

В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.

Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.

Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.

Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.

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