Волонтеры из 85 стран приняли участие в премии «Мы вместе»

Организации из 85 стран приняли участие в премии «Мы вместе»

Волонтерские организации из 85 стран мира приняли участие в международной премии «Мы вместе», победителей которой награждали в понедельник в Москве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В России сегодня добровольчество и волонтерство приобрело огромный размах, поддерживается государством на самом высоком уровне. У нас в этом году участниками международной премии «Мы вместе» стали добровольческие и волонтерские организации из 85 стран мира – Африка, Азия, Америка, Европа – 85 стран, которые подали свои проекты на международную премию «Мы вместе» и получают здесь сегодня свои награды», – сказал Кириенко на полях форума «Мы вместе», сообщает ТАСС.

Кириенко также поблагодарил представителей бизнеса, которые берут на себя социальную ответственность. «Они сегодня выделяют средства на гуманитарную помощь, они бесплатно отдают медикаменты и товары, они отправляют в Донбасс и в Новороссию и автомобили, и продукты питания, и одежду. Очень многие российские компании взяли шефство над теми или иными войсковыми частями или добровольческими корпусами в Донбассе. Это делают не только крупные компании, это делают и очень маленькие компании», – отметил Кириенко.