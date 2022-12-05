Для иранского экспорта стали доступны три новых порта в России

Tasnim: Список конечных точек для иранских грузов в России пополнился тремя портами

Иранская сторона начнет экспортировать товары в Россию через порт Оля, порт группы компаний ВТС в Астрахани, и еще один – в Махачкале, сообщили СМИ.

Как передает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию морского флота Ирана, для иранского экспорта в России расширено число конечных пунктов, передает РИА «Новости». Помимо порта Солянка к списку добавились порт в Махачкале и порты группы компаний ВТС, а также порт Оля в Астрахани.

Отмечается, что данное решение было принято в целях ускорения процессов погрузки и разгрузки товара, а также увеличения объема судоходства в портах России.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что США не видят смысла в работе по возобновлению ядерной сделки и намерены сосредоточиться на попытках сорвать якобы проводимые Ираном поставки оружия в Россию.