США вместо спасения ядерной сделки решили срывать «поставки» из Ирана в Россию

Спецпредставитель США по Ирану Малли заявил о намерении Вашингтона срывать «поставки» оружия из Ирана в Россию

США не видят смысла в работе по возобновлению ядерной сделки и намерены сосредоточиться на попытках сорвать якобы проводимые Ираном поставки оружия в Россию, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

Малли считает, что Иран потерял интерес к сделке и выдвигает неприемлемые требования. По его словам, США не могут «откатываться назад» и позволять себя «разыгрывать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

При этом США намерены «сосредоточить внимание на других вопросах». Как заявил Малли, Вашингтон считает, что может «сорвать поставки оружия в Россию», а также «поддержать чаяния иранского народа».

Напомним, Тегеран опровергал утверждения об экспорте в Россию оружия для ведения боевых действий на Украине. МИД Ирана подтвердил, что Россия получила беспилотники в небольшом количестве, но передали их еще до начала спецоперации на Украине. МИД Ирана также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.