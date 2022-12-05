Грузинская оппозиция предложила мэру Тбилиси новогодний слоган «Город, полный русских дезертиров»

Оппозиционный грузинский депутат, глава партии «Мокалакееби» («Граждане») Александр Элисашвили предложил мэру Тбилиси Кахе Каладзе заменить новогодний слоган «Тбилиси – город мира» на «Тбилиси – город, полный русских дезертиров», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Они (дезертиры) здесь на каждом шагу», – заявил он в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«Если бы я был мэром, то вывесил бы на главной городской Новогодней елке флаги Грузии и Украины», – сказал парламентарий, который ранее был добровольцем на стороне Украины.

В ноябре Александр Элисашвили на сессии парламента заявил, что «был категорически против» приема граждан России, покинувших в последнее время свою страну.

«Все они дезертиры, и все русские – империалисты», – сказал он.

«Верните их обратно в Россию», – призвал он премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Я лично за себя не отвечаю. У меня были иностранные гости, мы гуляли, и я сказал (встретившимся русским): «Слава Украине!», а они в ответ – «Слава России», – рассказал оппозиционер.

«Тогда я хорошенько их избил», – признался он.

По последним данным, в этом году Грузию не покинуло около 113 тыс. граждан России, въехавших в страну.

Ранее грузинская оппозиция признала антиукраинским новогодний слоган «Тбилиси – город мира».