Иран призвал Белоруссию вместе противостоять Европе и США

Посол Ирана в Белоруссии Яри: Тегеран и Минск должны использовать имеющиеся возможности для противостояния Европе и США

Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и призывает использовать имеющиеся возможности для противостояния Европе и Америке, сообщил посол Ирана в Минске Саид Яри.

Глава иранской дипломатической миссии в Белоруссии заявил в эфире телеканала ОНТ, что отношения между Тегераном и Минском находятся на пике развития. Иранский дипломат заверил, что Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что ШОС является очень важным игроком в экономике, в политике и в сфере безопасности в регионе, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что такие страны, как Индия, Иран, Китай, Пакистан и Россия, могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях. Дипломат также отметил, что Иран и Белоруссия являются дружественными странами и должны использовать имеющиеся возможности, чтобы противостоять Европе и Америке, должны вместе бороться против несправедливых санкций.

Напомним, в конце ноября глава МИД Китая Ван И призвал усилить координацию между странами ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Москва создает новую международную геометрию.