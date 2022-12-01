Москва создает новую международную геометрию

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 00:13  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как России лишить Украину поддержки из космоса

Количество спутников на орбите Земли резко растет Zuma/ТАСС
Коммерческие спутники, которые помогают воевать Украине, могут стать «законной целью для ответного поражения», заявляет российский МИД. Как так случилось, что чисто гражданские аппараты стали использоваться в военных целях, что будет, если Россия действительно начнет их уничтожать, и каким мог бы быть технологический ответ российских военных на этот вызов? Подробности...
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Европа трибуналом по Украине скрывает собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов. Подробности...

С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...
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Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ». Подробности...
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

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    Москва создает новую международную геометрию

    Три страны способны создать новую международную конфигурацию
    		   1 декабря 2022, 23:10
    Фото: mil.ru
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Возможно ли создание некоей особой формы союза между Россией, Китаем и Ираном? О том, что такая идея как минимум обсуждается, официально дал понять представитель российского МИДа. Как может выглядеть такая конфигурация, насколько она выгодна в том числе и Москве – и насколько устойчивой она окажется?

    Российская Федерация выступила с очередной интересной дипломатическо-геометрической инициативой. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорит о формировании нового треугольника в международных отношениях. «Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии – Китай, Иран и Россия?», – заявил дипломат.

    И, на первый взгляд, процесс не только логичный, но и необратимый. Москва, Пекин и Тегеран поддерживают тесные отношения друг с другом и по большинству вопросов (начиная с противостояния американской гегемонии в мире и заканчивая необходимостью наведения порядка в Афганистане) активно сотрудничают не только на словах, но и на деле. Однако насколько вероятен переход этого сотрудничества именно в треугольный формат?

    Специфический интерес

    Если брать конкретные вершины, то самой заинтересованной в создании такого треугольника является, конечно, иранская. Заключив в 2020 году с Китаем «сделку века» (в рамках которой Иран в обмен на свою нефть и иные формы дружбы получит от Китая почти 400 миллиардов долларов инвестиций), Тегеран смог пробить серьезную брешь в западном санкционном режиме.

    Однако иранцы не хотят слишком сильно зависеть от Китая, а также намерены дополнить торгово-экономическую крышу еще и военно-политической. Именно поэтому аятоллы заинтересованы в более тесных отношениях с Россией. А также – в более тесном вовлечении Москвы и Пекина в решение иранских проблем. Подключение китайских возможностей к российским в той же Сирии серьезно усилит иранские позиции в данной стране (имеющей ключевое значение для обеспечения безопасности Исламской Республики).

    В укреплении сотрудничества заинтересована и Москва.

    «Россия до этого предпочитала двусторонние отношения с разными странами, выстраивая их на долговременной основе, однако консолидированное групповое противостояние с ней со стороны НАТО изменило "правила игры". Теперь Россия изменила тактику, выстраивая блоки», – поясняет газете ВЗГЛЯД директор Центра Политической информации Алексей Мухин.

    Российские официальные лица не раз и не два на международных и внутрироссийских площадках говорили о том, что видят свою нынешнюю схватку с Западом как часть глобальной антиколониальной борьбы. А значит, приветствуют подключение к этой схватке всех тех, кому тоже не нравится современный западный неоколониализм и установленный американцами так называемый «миропорядок».

    Однако в то же время Москва не хочет создавать у друзей из арабского мира впечатление того, что она вошла в военный блок с Ираном против его региональных (то есть арабских) противников.

    Этот тезис очень активно разгоняли западные и подконтрольные Западу арабоязычные СМИ на фоне действий России в Сирии. Москве пришлось приложить значительные усилия, чтобы объяснить свой принцип «дружим с теми, кто дружит с нами – и не дружим с одними нашими партнерами против других» партнерам из числа арабских монархий Залива.

    А вот с Китаем не все так просто. С одной стороны, Пекин должен быть заинтересован поучаствовать в этом процессе рука об руку с другими суверенными игроками.

    «Китай в одиночку не сможет противостоять НАТО, а он, как говорится, "следующий" в этом глобальном противостоянии. Ситуативно КНР уже сближается с Россией в военном плане», – продолжает Алексей Мухин. – Однако в то же время КНР является в этой концепции слабым звеном, поскольку китайское руководство всячески стремится избежать конфликта с Западом даже ценой потери репутации глобального игрока. Слишком осторожная позиция КНР вдохновляет США и Британию играть всё жестче и жестче».

    Пока что на эту жесткость Си Цзиньпин (вопреки различным призывам как изнутри, так и извне) никак особо не отвечает. Однако китайские элиты рассматривают Россию и Иран как перспективных, но в то же время чрезмерно смелых партнеров, вошедших в уже открытый конфликт с Западом. И солидаризироваться с ними в рамках каких-то антизападных союзов (а треугольник будет рассматриваться в мире именно таковым) Пекин не готов.

    Треугольник превращается...

    Именно поэтому формат треугольника пока не рассматривается сторонами как что-то приоритетное. Что-то такое, без чего сейчас прожить нельзя.

    «Треугольник – самая прочная геометрическая фигура, однако в рамках международных отношений не нужно поддаваться этой магии образов. Говорить о новом формате отношений в рамках треугольник Россия-Китай-Иран красиво, но несколько непрактично, – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, эксперт РСМД Елена Супонина. – Да, сближение этих стран происходит. Да, политические взгляды почти полностью совпадают. Но в любом случае все вершины будут отдавать приоритет двусторонним отношениям, а также многосторонним – в более широких форматах. Таких, как ШОС (где КНР и РФ играют основную роль и куда сейчас вступил Иран после 15 лет мытарств, связанных с подачей заявки и обсуждения этого вопроса), а также БРИКС, куда Тегеран сейчас стремится».

    Если же говорить о перспективе (например, когда китайцы поймут, что от схватки убежать не получится, что «отступать больше некуда – позади Пекин»), то треугольник вполне может состояться. И сразу же превратится в что-то новое, более эффективное. Ведь в рамках концепции многополярного мира (куда Россия стремится) и того уровня сотрудничества, который хочет получить Москва, треугольник как раз является неустойчивой фигурой.

    Да, треугольники существуют и успешно развиваются. «Треугольники противостоят треугольникам: AUKUS в Тихоокеанском регионе, США, Британия, ЕС в Атлантическом. Так что это нормальная практика», – говорит Алексей Мухин. Однако самые успешные примеры связаны с коллективным решением каких-то региональных вопросов, касающихся трех конкретных стран (например, японо-южнокорейско-американское сотрудничество для сдерживания Северной Кореи, или же пресловутый AUKUS для сдерживания Китая).

    У России, Китая и Ирана есть два важных региональных аспекта, где они могут и должны сотрудничать – Афганистан и среднеазиатское пространство (которое должно быть светским и стабильным). Однако предложенная концепция треугольника все-таки ориентирована на решение глобальных вопросов.

    И в этом случае она была бы успешной в ситуации, когда ее вершинами являются три сверхдержавы или две с половиной сверхдержавы (где третья сторона, слишком сильная для статуса региональной державы и слишком слабая для статуса сверхдержавы, их балансировала бы). Тогда система стабильна. Однако в случае, если региональные державы объединяются для решения глобальных проблем, треугольник будет неизбежно расширяться за счет присоединения других неравнодушных и амбициозных «вершин» из числа региональных игроков.

    «Идея треугольников в мировой политике была выдвинута в конце 90-х годов Евгением Примаковым – бывшим премьером и министром иностранных дел России. Однако его идея сотрудничества между РФ, Индией и Китаем трансформировалась в нулевые годы в более широкое и многоплановое сотрудничество в рамках БРИКС», – поясняет Елена Супонина. Собственно, сам Михаил Ульянов и говорит, что треугольник Россия-Китай-Иран может очень легко расшириться, потому что многие государства выступают за многополярность на международной арене.

     
     
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