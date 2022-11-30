Почему Запад так боится победы России на Украине

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30 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Три причины для создания тройственного газового союза

После подрывов трех ниток «Северных потоков» в центре Европы южный маршрут через Афганистан уже не выглядит столь опасным Юрий Смитюк/ТАСС
Россия, Узбекистан и Казахстан заговорили о создании «тройственного газового союза». На первый взгляд, Россия с этими соседями имеет настолько тесные взаимоотношения, что непонятно, зачем им создавать такой союз. Однако эксперты видят три возможных сценария для работы нового объединения. Как южные соседи могут помочь России найти новые рынки для сбыта газа на замену Европе? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Польскую экономику настиг худший сценарий

Потребительские настроения в Польше ухудшаются Jaap Arriens/Reuters
Господствующим настроением в Польше стал в нынешнем году пессимизм. И на то есть много веских причин. Поляки стали искать еду в мусорных баках, заниматься кустарной добычей угля и активно делать запасы на случай веерных отключений электроэнергии. Что происходит с процветавшей еще недавно экономикой Польши? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зеленский испортил отношение поляков к Украине

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Подробности...

На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Американские шпионы запрещают китайских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Насколько надежным союзником России является Казахстан?
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    Кто и как спровоцировал спецоперацию на Украине

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    Что произошло с русской культурой

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    Почему Запад так боится победы России на Украине

    Русский солдат нагоняет страх на Европу
    		   30 ноября 2022, 16:45
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Россия должна потерпеть поражение на Украине». Эти слова на разные лады вот уже много месяцев повторяют различные западные политики. Почему они столь сильно боятся победы России, чем угрожает Западу такая победа и как она скажется на личных судьбах западных лидеров и всей западной цивилизации?

    «Россия не может и не должна победить на Украине», – говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – говорил еще весной канцлер Германии Олаф Шольц.

    «В случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену», – заявил на недавнем саммите в НАТО в Бухаресте генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг.

    Примерно в этом же ключе высказываются и другие западные лидеры. На всем пространстве от Калифорнии до Прибалтики они говорят о том, что Россия не должна победить. Потому что эта победа станет экзистенциальной угрозой для Запада – то есть поставит под угрозу само его существование.

    Где угроза?

    На первый взгляд, эти слова кажутся преувеличением. Победа России в специальной военной операции на Украине действительно представляет экзистенциальную угрозу – но только для киевского режима. Ведь по итогам этой победы на Украине пройдет денацификация и, как говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, украинский народ «будет освобожден от неонацистских правителей». Но избавлять жителей Запада от их не совсем рациональных правителей Москва не собирается.

    Более того, победа России на Украине несет той же Европе лишь благо. Например, благо экономическое.

    «Если военные действия закончатся, то эмоции могут улечься и нормальные закупки российского газа могут увеличиться. Так, например, можно будет использовать второй газопровод через Украину (маршрут через газоизмерительную станцию Сохрановка). Если Польша согласится вернуть Газпрому его долю в операторе польского участка газопровода «Ямал – Европа», то можно будет запустить и тот газопровод. Возможно будет восстановить разрушенные участки «Северного потока» и поставить вопрос запуска «Северного потока – 2». А изменение позиции Европа сможет объяснить тем, что боевые действия закончились и это уже хорошо, это нужно поощрять», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В результате инфляция в ЕС снизится, как и себестоимость промышленной продукции в ориентированных на экспорт европейских экономиках. Более того, возвращение нормальных торгово-экономических отношений с Москвой приведет к стабилизации мировых рынков – нефтяного и газового, что окажет благотворное влияние и на экономику США. Наконец, прекращение конфронтации с Россией поможет Западу сосредоточить все свое внимание на сдерживание страны, которая не просто оспаривает американский миропорядок, а претендует на создание собственного – то есть Китая. Так в чем же угроза?

    Конец нового колониализма

    На самом деле угроз множество. Причем именно экзистенциальных.

    В частности, для самих западных правителей. Да, Российская Федерация не собирается устраивать смену режима в Великобритании, Германии или даже Соединенных Штатах – однако это могут сделать сами жители этих стран.

    Сейчас по обе стороны Атлантики натягивается пружина недовольства.

    Население вынуждено терпеть экономические неурядицы и выделение колоссальных средств из их карманов на поддержку Украине – по некоторым данным, с конца февраля до середины октября объем выделенной и обещанной Западом помощи Киеву составил 126 миллиардов долларов. Западные же правители объясняют выделение средств тем, что эти деньги тратятся на сдерживание «агрессивной России». Что Украина – это форпост, где защищаются не только жизни простых украинцев, но и безопасность каждого жителя западных стран.

    Однако после победы России, когда выяснится, что у Москвы и в мыслях не было идти на Берлин или даже на Варшаву, пружина может разжаться. Электорат спросит с европейских элит на предмет целесообразности расходования десятков миллиардов долларов. Для многих нынешних европейских правителей победа России чревата концом их политической карьеры.

    Конечно, можно сказать, что Макроны, Шольцы, Сунаки – это расходный материал. Они приходят и уходят, однако либерально-глобалистская элита, транслирующая в мир свои ценности, останется. Однако проблема в том, что победа России над Украиной нанесет удар не только по условным Макронам, но и по либерально-глобалистской элите в целом. Покажет, что западный идеологический колониализм можно остановить.

    «Современное европейское политическое сознание заточено на то, что Европа не может проиграть. Ее ценности принимают все новые народы, а не принимать их могут только диктаторы-отщепенцы. Отступление с Украины, на которую они сделали столько ставок, равносильно поражению, – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Евросоюз в таком случае перестанет быть «всепобеждающим моральным авторитетом». Потому что выяснится, что даже часть белых христиан, к тому же родственных по языку ряду стран ЕС, смотрят в сторону «отщепенцев». И раз белые христиане не хотят жить по его правилам и ценностям – что уж говорить о других».

    Между тем распространение либерально-глобалистских ценностей – это не только и даже не столько про права человека. Это новая форма колониализма, в рамках которой для высасывания ресурсов из третьих стран уже даже не нужно применять силу – нужно лишь повлиять на руководство этих стран через институты гражданского общества и «рыночные механизмы», а также рассказать им, что без Запада в мире жизни нет. Соответственно, успешные примеры протекционизма, импортозамещения и развития на основе традиционных ценностей являются самым настоящим криптонитом для этой концепции.

    Без страха и коллективизма

    Победа России на Украине приведет и к потере Западом монополии на насилие. «Другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, и применят ее для достижения своей цели. Это сделало бы наш мир более опасным», – заявил сам Столтенберг. В переводе с дипломатического на русский это означает, что будет разрушен главный силовой и психологический столп западного миропорядка – страх.

    Дело в том, что на сегодняшний день у Запада нет сил и ресурсов для контроля за всеми странами мира. Но – как все считали – достаточно ресурсов для того, чтобы принудить к подчинению одну или несколько стран. Поэтому страны, не способные объединиться в большой антизападный альянс, опасались выступать против воли Запада из страха сосредоточить на себе всю мощь его гнева.

    Однако если Россия выстоит против этого гнева, если добьется победы на Украине, то Китай, Иран и другие страны могут тоже попытаться защищать свои интересы силовым путем. Вызовы американской системе будут исходить уже не только от одной России, но и от каждого более-менее суверенного регионального лидера. И тогда эта система просто рассыплется.

    Наконец, победа России на Украине несет экзистенциальную угрозу для самой концепции коллективного Запада.

    Долгие годы западные идеологи говорили, что США и ЕС – это сообщество общей судьбы. Единая цивилизация, объединенная едиными ценностями и противостоящая единым вызовам. Именно на этом – вызовах со стороны России – основывает свое существование НАТО, и во многом именно раздутая российская угроза позволяет Соединенным Штатам контролировать своих европейских союзников. Завершение же конфронтации с Россией (не говоря уже о вовлечении Москвы в единую систему коллективной безопасности в Европе, на чем настаивает бывшая канцлер Германии Ангела Меркель) ликвидирует образ российской угрозы – а значит, и снимет ретушь с разницы американских и европейских национальных интересов. Вплоть до развала – пусть и не сразу – самой концепции единого коллективного Запада.

    Так что этот коллективный Запад действительно воюет на Украине не только ради продолжения существования киевского режима, но для защиты своих интересов. Интересов, которые серьезно расходятся с интересами большинства западных национальных государств.

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