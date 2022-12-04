Володин: Сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов

Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад сначала отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов

Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», – добавил Володин, передает РИА «Новости».

«Надо развивать свою страну – Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – заключил он.

Напомним, по данным СМИ, российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан в Великобритании из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, но позднее его отпустили под залог.