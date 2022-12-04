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Минфин Германии выступил против торговой войны с США
Министр финансов Германии Линднер выступил против торговой войны с США из-за американского протекционизма
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Экономика Германии теснее связана с рынком США, чем французская, поэтому Германия не заинтересована в торговой войне из-за американского протекционизма, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.
Линднер назвал США ценным партнером, но посетовал на чрезвычайно протекционистскую экономическую политику Вашингтона. Однако решать проблему министр призывает не торговой войной, а «экономической дипломатией»
Кроме того, по его словам, постоянный рост европейских требований к экономике в связи с ценами на энергоносители не менее опасен, чем искажение конкуренции Вашингтоном, пишет «Российская газета» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Напомним, Франция пытается добиться от США пересмотра пакета помощи в 430 млрд долларов, который поощряет американское производство и перенос промышленных предприятий в США. СМИ заявляли, что американская политика грозит запустить «гонку государственных субсидий» и «торговую войну» между США и Европой.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
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Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров
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Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.
По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.
Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.
По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.
По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.
Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.
В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть
В ЕС заявили, что для изменения уровня потолка цен на нефть нужно согласие всех стран
Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения совета Евросоюза, переход будет плавный, не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря, сообщил высокопоставленный европейский источник.
По словам высокопоставленного европейского источника, пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, изменение должно быть внесено в соответствующие поправок в санкционный режим ЕС.
Источник также отметил, что несколько развивающихся стран G20 продемонстрировали «позитивные сигналы» в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть. Он заявил, что коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной, передает РИА «Новости».
При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.
Он отметил, что потолок будет соблюдаться, поскольку у ЕС есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и партнеров по G7. То есть другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам. В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза.
«Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть. Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals», – отметил европейский чиновник.
Он заявил, что Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января, который, скорее всего, не обойдется без разногласий.
Между тем, в распространенном релизе Еврокомиссии, говорится, что потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
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ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
За вступление в ЕС от Сербии потребовали выступить против России
ЕК: Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против России
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Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <...>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», – передает ТАСС слова Варгейи.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз.
В Минфине США назвали сроки согласования ЕС потолка цен на нефть
Минфин США: Евросоюз согласует потолок цен на нефть до 5 декабря
Евросоюз до 5 декабря согласует введение ограничений на нефть из России, несмотря на позицию Польши, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
Он выразил уверенность, что удастся достичь прогресса в согласовании потолка цен на нефть до крайнего срока, 5 декабря. По словам Адейемо, Европа предпочитает усилить давление на границу. Ожидается, что Польша и остальные страны ЕС поддержат решение, передает ТАСС.
Напомним, ЕК предложила странам Евросоюза утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
В МИД заявили об отсутствии интереса к Мюнхенской конференции
МИД России считает, что Мюнхенская конференция перестала быть объективной
Делегация из России не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, в Москве нет интереса к форуму, сообщили в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявление председателя конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, где он отмечает, что российские официальные лица не будут приглашены в 2023 году, а остальные планируют «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками», является открытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела, передает РИА «Новости».
Также в МИД заметили, что дипломат Хойсген проявляет несвойственные для себя качества, отказываясь от диалога с Москвой и не желая услышать иную точку зрения. Так, утверждают в МИД, дипломат дискредитировал «некогда уважаемый форум», который в последние годы стал трансатлантическим.
В МИД отметили, что отказаться от участия в форуме планировали заранее, предвидя конфронтационную политику западных стран по отношению к России.
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
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Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Захарова высмеяла угрозу ЕС заблокировать Twitter
Спикер российского МИД колко прокомментировала инициативу ЕС о блокировке Twitter в случае несоблюдения правил модерации
Если эмблемой компании сделать трансгенную, раскрашенную в радужный цвет птичку, то все правила модерации, по мнению ЕС, будут соблюдены, отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она задалась вопросом, если новой эмблемой компании сделать «трансгенного пернатого», раскрасив птичку цветами радуги (флаг ЛГБТ-сообщества – прим. ВЗГЛЯД), тогда можно ли будет Маску произвольно разблокировать людей.
«Из жизни либеральных диктатур», – заключила Захарова.
Ранее Евросоюз пригрозил Twitter запретом работы на своей территории, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать их правилам о модерации контента.
До этого Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты, так как за амнистию страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. Так, на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.
В ЕС начали наращивать отбор газа из подземных хранилищ
Gas Infrastructure: Через Украину газ поступает в прежнем объеме, но ЕС резко наращивает отбор из подземных хранилищ
Европейские страны начали наращивать темпы отбора газа из своих подземных хранилищ из-за сниженной ветрогенерации в выработке электроэнергии и увеличивают поступления сжиженного природного газа до рекордных уровней, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.
Уточняется, что на 30 ноября отбор газа из подземных хранилищ составил 432 млн кубометров, а закачка – только 26 млн кубометров. В данный момент хранилища Европы заполнены на 92,81%, в них уже есть 100,4 млрд кубометров газа. При этом максимальная же вместительность таких хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров, передает ТАСС.
По данным ассоциации, максимальное заполнение хранилищ стало возможным за счет покупки СПГ по высоким ценам. Так, по итогам ноября средняя цена газа составила около 1262 долларов за тысячу кубометров.
При этом на 2 декабря поставки российского газа сохранились в прежнем объеме – 42,4 млн кубометров через «Суджу», о чем сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).
Отмечается также, что в ноябре отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался минимальным с 2011 года из-за позднего старта отопительного сезона. Так, отбор газа составил всего 4,4 млрд кубометров. Оператор объясняет такую тенденцию тем, что в октябре и начале ноября погода была аномально теплой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в то время, когда поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Bloomberg выяснил, что затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня.
Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.
Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.
Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.
Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
Лавров раскрыл планы военного строительства России и Белоруссии
Глава российского МИД заявил, что Россия и Белоруссия планируют совместное военное строительство
Союзное государство России и Белоруссии с учетом текущих провокаций со стороны стран Запада планирует военное строительство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, лидеры Союзного государства внимательно прорабатывают варианты военного строительства, в данный момент уже приняты все необходимые меры поддержания готовности к разным исходам, возможности хорошие, передает РИА «Новости».
Лавров добавил, что европейские политики стремятся выстроить безопасность без участия России и Белоруссии.
«Макрон (президент Франции Эммануэль) срочно полетел в Вашингтон – жаловаться, требовать... Нам такая безопасность не нужна», – заключил он.
Ранее Лавров указал на попытки НАТО «затушевать» антироссийскую направленность своих учений.