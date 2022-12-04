Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Аргентины победила команду Австралии, сообщают информационные агентства.

Команда Аргентины победила со счетом 2:1. Все голы забили футболисты аргентинской сборной: Лионель Месси и Хулиан Альварес поразали ворота соперников, а Энцо Фернандес срезал мяч в свои ворота, передает РИА «Новости».

Для Месси этот матч стал тысячным в карьере. Он забил девятый мяч на чемпионатах мира и обошел по этому показателю Диего Марадону, но все еще уступает Габриэлю Батистуте (10). 9 декабря сборной Аргентины предстоит игра с командой Нидерландов.

Напомним, сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира одержала победу над командой США со счетом 3:1.