Пушков рассказал об изменениях в «большом треугольнике» России, Китая и США

Идея G2 – «Большой двойки», в рамках которой Соединенные Штаты и Китай могли бы договориться о совместном управлении миром, осталась политологической химерой, не имеющей отношения к реальности, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что об этом свидетельствуют переговоры российского и китайского лидеров и поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина.

Сенатор считает, что тесное партнерство между Россией и Китаем может перерасти в стратегический альянс.

Пушков напомнил, что американский президент Джо Байден хотел «жесткого соперничества» США с Китаем, и теперь он его получит, причем к соперничеству присоединится еще и Россия, поскольку американцам не удалось «развести» Россию и Китай.

«Большой треугольник» в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются», – заключил сенатор.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Байден не смог изменить позицию Китая по России.