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Пушков рассказал об изменениях в «большом треугольнике» России, Китая и США
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Идея G2 – «Большой двойки», в рамках которой Соединенные Штаты и Китай могли бы договориться о совместном управлении миром, осталась политологической химерой, не имеющей отношения к реальности, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что об этом свидетельствуют переговоры российского и китайского лидеров и поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина.
Сенатор считает, что тесное партнерство между Россией и Китаем может перерасти в стратегический альянс.
Пушков напомнил, что американский президент Джо Байден хотел «жесткого соперничества» США с Китаем, и теперь он его получит, причем к соперничеству присоединится еще и Россия, поскольку американцам не удалось «развести» Россию и Китай.
«Большой треугольник» в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются», – заключил сенатор.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Байден не смог изменить позицию Китая по России.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
Стало известно о лимите снятия наличных российских карт UnionPay
Лимит на снятие наличных за рубежом введен для российских карт китайской платежной системы UnionPay, он составил 500 тыс. юаней в год, сообщил источник на платежном рынке.
UnionPay решила установить лимит на снятие наличности за границей по картам российских банков, лимит в день составит 50 тыс. юаней в день, или же 500 тыс. юаней в год (или эквивалент такой суммы в другой валюте) на каждую карту, сказал собеседник РИА «Новости».
На данный момент карты с такой платежной системой выпускают «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк».
В начале сентября UnionPay ввела ограничение на работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Платежная система запретила обслуживать свои карты, выпущенные иностранными банками, в их POS-терминалах.
Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России
Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.
В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.
Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве.
В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Американский журналист рассказал о попытках США «подорвать» Россию изнутри
Американский журналист Мерфи: США проводят кампанию саботажа на территории России
Центральное разведуправление США через шпионов европейских членов Североатлантического альянса осуществляет попытки саботажа в России, сообщил американский журналист Джек Мерфи.
Мерфи в статье на собственном сайте сообщил со ссылкой на трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, что кампания, планировавшаяся годами, «стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», передает РИА «Новости».
По его словам, американские разведчики напрямую в саботаже не участвуют, но занимаются координацией и контролем за проведением операций. При этом европейские разведывательные ячейки, как сообщил американский журналист, вправе решать, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди «берут на себя все риски».
При этом представитель ЦРУ Тэмми Торп опроверг причастность американской стороны к взрывам и пожарам на территории России.
Журналист со своей стороны высказал предположение, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более «дерзкой» может стать диверсионная кампания стран Запада.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о нежелании напрямую воевать с Россией.
Советница Рейгана рассказала, что помогло изменить его отношение к СССР
Советница Рейгана Масси: После встречи со мной Рейган забыл, что СССР – «империя зла»
Советница экс-президента США Сюзанн Масси рассказала, что после ее встречи с Рональдом Рейганом он перестал называть СССР «империей зла».
По ее словам, СССР был центром силы и воспринимался западным миром угрожающе. Масси напомнила фразу Рейгана, что СССР – это империя зла, но, как утверждает советница, после встречи с ней он никогда не произносил эту фразу снова, передает РИА «Новости».
По ее словам, ей удалось пояснить президенту и его окружению, что СССР–это та же самая Россия, с которой у США были длительные отношения».
По мнению Масси, положительным примером двусторонних отношений является помощь, которую император Александр II оказал президенту Аврааму Линкольну.
Напомним, 30 декабря 2021 года президент Владимир Путин дал российское гражданство бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Лавров предупредил Запад о новом подходе России
Лавров – Западу: Прежние подходы больше не работают
Совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, один из уроков заключается в том, что прежние подходы больше не работают.
Кроме того, министр в интервью РИА «Новости» отметил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. Дела в этой организации, по оценке министра, складываются не лучшим образом, последние годы она пребывает в глубочайшем кризисе.
В 2022 году в организации председательствовала Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По словам министра, поляки преуспели только в том, чтобы свести эффективность работы ОБСЕ к нулю, при этом для России это не стало неожиданностью.
Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.
Американский разведчик назвал политику США по Украине «чистым злом»
Офицер разведки США Риттер: Американская политика на Украине – чистое зло
Политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло», заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens сказал, что позиция Белого дома только вредит Киеву и не приносит никакой пользы.
По его словам, американская политика на украинском направлении – «не про творение добра, не про помощь кому-либо», а про то, «чтобы позволить целой нации умереть». «Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», – приводит его слова РИА «Новости».
Цель властей США, по его словам, заключается в нанесении ущерба России, а не оказании реальной поддержки Украине, сказал он.
Риттер добавил, что США не позволят Украине «пытаться бороться и победить», а реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
В заключение он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины – «определение зла», а люди, которые реализуют эту политику – его пособники.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями. По его словам, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев.
Лавров: США по дипканалам сообщили о нежелании напрямую воевать с Россией
США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
По его словам, по каналам, которые есть у посольства России, Москва уточнила информацию о передаче батареи Patriot и военных, которые могут отправиться на Украину.
«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», – передает ТАСС слова Лаврова.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки.
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом России в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент России в поздравлении лидера КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
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Минторг США призвал сохранить режим поставок урана из России
Минторг США призвал сохранить в силе соглашение с Россией по урану
Министерство торговли США высказалось против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок.
В 1990-х годах Россия и США договорились о приостановке американского антидемпингового расследования в отношении российского урана. Это соглашение власти США заново обсуждают раз в пять лет. Нынешний режим поставок ограничен квотами, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что отказ от соглашения или приостановленного расследования обернется новым «демпингом с маржой в размере до 115,82%». Комментарии министерству предоставили американские компании из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
США усомнились в нейтралитете Китая в ситуации вокруг Украины
Госдеп осудил развитие Китаем тесных связей с Россией на фоне спецоперации на Украине
Китай на фоне российской спецоперации на Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией, заявил госдепартамент США.
Комментируя переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, Госдеп выразил обеспокоенность развитием связей Москвы и Пекина на фоне российской спецоперации, передает ТАСС.
В Госдепе заявили, что страны Запада «предупреждали» Китай «о последствиях предоставления России военной помощи» или «систематического содействия в обходе санкций». В Госдепе сказали, что следят за действиями Китая.
Американская сторона заявила, что мир наблюдает за тем, какие государства «поддержат базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета», а какие окажутся на стороне Москвы или будут негласно поддерживать Россию. Госдеп считает, что страны, которые поддерживают Москву, обязательно «окажутся на неправильной стороне истории».
Напомним, китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, назначен главой МИД Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине.
В Венгрии назвали возможность вступления Украины в НАТО угрозой для стран альянса
В Венгрии назвали угрозой для стран альянса возможность вступления Украины в НАТО
Приглашение украинской стороны присоединиться к Североатлантическому альянсу может создать для стран блока прямую угрозу безопасности, заявил политический советник венгерского премьера Балаж Орбан.
Венгерская сторона поддерживает вступление Украины в Евросоюз и предоставление статуса кандидата на вступление, но решение о принятии этой страны в НАТО – «другой вопрос, заявил Орбан в беседе с изданием Index, передает ТАСС.
Договор НАТО предусматривает, что страна в состоянии войны не может быть принята в альянс, и это принципиально, указал советник премьера.
По его мнению, без примирения США и России и соглашения об урегулировании в странах региона вступление Украины в НАТО станет угрозой для жизни.
Летом киевские власти заявляли, что Украина якобы может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.