Путин заявил об общих взглядах Москвы и Пекина на происходящее в мире

Путин: Москва и Пекин одинаково смотрят на происходящее в мире и способствуют справедливости

Москва и Пекин одинаково видят происходящую глобальную трансформацию, а их сотрудничество на международной арене способствует формированию справедливого миропорядка, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином.

По словам президента, Россия и Китай планируют развивать военное и военно-техническое сотрудничество для обеспечения безопасности стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах, передает ТАСС.

Также Путин отметил устойчивое социально-экономическое развитие и укрепление международных позиций Китая под руководством Си Цзиньпина и пожелал председателю и народу Китая новых успехов.

По информации главы государства, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал ему о теплом приеме в Китае и заверил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся.

При этом Путин пригласил и самого председателя приехать в следующем году в Москву. Он добавил, что это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Отмечается, что эта видеоконференция – первый контакт лидеров с момента переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в октябре.

Ранее в Кремле заявили, что первый обмен репликами двух лидеров стран будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме.