Китай одобрил позицию России, готовой к мирному решению кризиса на Украине

Власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Пекин обратил внимание на то, что российская сторона никогда не отказывалась от возможности решить конфликт мирным путем, проведя дипломатические переговоры. Си Цзиньпин одобрил такую позицию, передает ТАСС.

Также китайский лидер отметил, что его страна готова последовательно восстанавливать трансграничное сообщение с международным сообществом, в том числе и с Россией.

«Китай готов последовательно возобновлять нормальное (трансграничное) сообщение со всеми странами, в том числе с Россией», – заявил он.

Ранее Путин заявил об общих взглядах Москвы и Пекина на происходящее в мире и отметил готовность двух стран развивать сотрудничество на международной арене.