ВЦИОМ выяснил отношение россиян к эпохе СССР

ВЦИОМ: Половина россиян считают, что в советской эпохе было больше хорошего

Половина россиян считают, что в советской эпохе было больше хорошего, чем плохого, и только 5% придерживаются мнения, что СССР отличали в основном минусы, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос, чего было больше в СССР, хорошего или плохого, половина респондентов (51%) ответила, что «больше хорошего». 38% считают, что было и хорошее, и плохое. Всего 5% россиян уверены в том, что в советскую эпоху было «больше плохого», передает RT.

Больше половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза (58%). Такую точку зрения чаще разделяют респонденты от 60 лет и старше (81%). Не сожалеют 20% от общего числа опрошенных, а о безразличном отношении к распаду заявили 13% респондентов.

Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что почти половина россиян хотела бы восстановления СССР (48%), в то время как 37% придерживаются противоположной точки зрения.

На вопрос, возможно ли в современных реалиях реставрировать СССР, 41% респондентов ответили, что «скорее невозможно», 22% считают, что это «скорее возможно». О том, что СССР «безусловно невозможно» восстановить, заявила четверть (25%) опрошенных, в том числе 31% составили люди в возрасте 25-34 лет. Ответили, что восстановление СССР «безусловно возможно», всего 5% россиян.

Половина респондентов (55%) считает, что самыми главными достижениями советского периода были космические программы: запуск первого советского спутника и полёт Юрия Гагарина в космос.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной (охватывающей разные слои и группы) случайной выборке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.