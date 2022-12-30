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Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
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Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»
Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Германия предоставит Украине оружие для победы над Россией
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Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для победы над Россией на поле боя, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Вице-канцлер заявил: президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам Роберта Хабека, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически», пишет Deutsche Welle* (признано иногентом в России) со ссылкой на dpa .
Хабек заявил, что выступает за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками.
«Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать», – отметил Хабек.
Он отметил, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов на Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме.
Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
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Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.
Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.
Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе
Анатолий Вассерман: Украина взяла одесситов в заложники
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Власти Украины хотят отколоть русский город от большой Родины. Для этого им приходится бороться с собственной историей и с памятью об основателях города, причем под покровом ночи. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее в Одессе был снесен памятник основателям города.
«К сожалению, в данный момент нельзя точно описать отношение одесситов к сносу памятников. Когда вы находитесь в заложниках у террористов, любое высказывание, противоречащее позиции боевиков, может привести вас к аресту или даже смерти. Люди боятся за свою жизнь – это нормально. Сейчас высказывать истинную позицию на Украине нельзя», – считает депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман.
«Могу сказать, что этот памятник уже уничтожался большевиками в 1920-е года прошлого века. Однако он был восстановлен в последующее время. Действия большевиков тоже были преступными, но я понимаю их движущие мотивы. Понять мотивацию можно и у современных властей Украины. Другое дело, что понять – не значит простить», – рассказывает собеседник.
«Значение подобного события очевидно – ведется уничтожение собственной истории. Украина – неотъемлемая часть России. Ее граждане – русские. Русские по родному языку, который используется в повседневном общении. Современные лидеры Украины пытаются извлечь выгоду из откола этой земли от большой Родины. Но просто так столь масштабные изменения не даются – приходится уничтожать колоссальное количество связей», – рассуждает собеседник.
«Они действуют против интересов большинства своих сограждан, которые осознают удар по собственным интересам. В ход идет польская прошивка «Украина – не Россия». Она приведет к террору, как, собственно, уже не раз бывало в украинской истории», – акцентирует Вассерман.
«В Одессе пытаются уничтожить память об ее создателях. Суворов руководил освобождением этих территорий от турецкого владычества, а Екатерина Великая отдала распоряжение о возобновлении деятельности порта, которая была прекращена Османами. На этом памятнике также изображены инженеры, создававшие город. Одессу застраивали с восьми точек, чтобы сразу получить большой населенный пункт», – рассказывает депутат.
«Требовалась ювелирная и очень точная работа, которой занимались русские люди. Украинские власти пытаются создать из русского города нечто нерусское. В ХХ веке шло искусственное превращение местных наречий в нечто непонятное русскому человеку. Блатная феня тоже сконструирована так, что большинству сограждан ее сложно понять, но никто же не называет уголовников отдельным народом с отдельным языком», – подчеркивает собеседник.
«Украинские власти надеются, что если отделение от России продержится как можно дольше, то и население из русского превратится в антирусское. Наш народ, в том числе и украинцы, совершенно не заинтересован в подобном развитии событий. Террористическую организацию, называющую себя правительством Украины, необходимо ликвидировать», – акцентирует собеседник.
«Сейчас я пытаюсь убедить коллег в Госдуме принять закон, по которому все памятники, связанные с отечественной историей, в случае уничтожения должны восстанавливаться за счет тех, кто был причастен к причиненному ущербу. Это должно распространяться на всех – даже на Зеленского и Байдена», – резюмирует Вассерман.
Напомним, что в ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В ходе работ площадь была полностью перекрыта, из-за чего подъехать к памятнику было невозможно.
Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города. Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.
Памятник российской императрице неоднократно подвергался многочисленным актам вандализма: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. Однажды на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
Памятник Екатерине II, по указу которой в 1794 году был основан город, и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году, однако в 1920-м был снесен. Заново памятник установили только в 2007 году, против установки монумента выступил ряд украинских организаций.
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Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области
Рогов: Танки играют огромную роль в освобождении Запорожской области
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За последнее время Запорожское направление серьезно усилилось в том числе за счет танковых соединений. Не исключено, что в ближайшую неделю там активизируются бои, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на Запорожское направление прибыли новые танки Т-80 БВ.
«На Запорожском направлении нечасто происходят танковые бои, но сам по себе танк – грозное оружие, которое обеспечивает поддержку мотострелков, пехоты и обеспечивает преимущество наших позиций. С учетом того, что все машины с динамической защитой, это спасает их от единичных ударов из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по типу Javelin», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В зависимости от модификации и класса машины, она используется как в прямых боестолкновениях, так и в усилении опорных пунктов. Танкисты играют огромную роль в освобождении нашей земли, особенно в районе Васильевки, Полог и Орехова», – продолжил собеседник.
«Кроме того, танки действуют не сами по себе. Они работают совместно с артиллерией, которая располагается на дальних огневых позициях, и пехотой, находящейся на ближних рубежах. Огромную роль играют и беспилотники», – подчеркивает эксперт.
«БПЛА в первую очередь выполняют функции разведки, что помогает оперативно фиксировать передвижения противника. Аппараты также корректируют огонь нашей артиллерии. Кроме того, они стали отдельными ударными единицами», – отмечает Рогов.
«Количество сбросов гранат, мин и самодельных взрывных устройств при помощи беспилотников на Запорожской линии боевого соприкосновения исчисляется сотнями, если не тысячами. Ситуация с оснащением нашего направления всевозможной техникой и вооружением улучшается с каждым днем», – акцентировал собеседник.
По словам эксперта, климатические особенности тоже играют серьезную роль в боевых действиях. «Зима в Запорожской области теплая. Нередко температура воздуха поднимается до десяти градусов тепла, светит солнце. В связи с этим последние пару недель здесь была жуткая распутица», – поясняет он.
«Сейчас светит солнце, но дождей уже нет, земля подсохла. И перед нами открывается возможность вести полномасштабные бои. Но и противник к этому готовился. Не исключаю, что в ближайшую неделю обстановка тут накалится, поскольку концентрация сил и боеготовой техники с обеих сторон необычайно велика», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что на Запорожское направление для участия в СВО прибыли российские танки Т-80 БВ, сообщает РИА «Новости». Один из членов экипажа заявил, что эти машины не оставляют шансов для танков противника.
«Т-80 в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час», – перечислил военный. Особенность Т-80 заключается в газотурбинной силовой установке, а также во встроенной противоснарядной динамической защите.
Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи, находящемся вблизи линии фронта. Есть ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие, не уточняется.
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Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине
Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.
«Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.
Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.
Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.
Премьер: Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит усилия по достижению мира на Украине, добавив, что планирует совершить поездку в Киев в феврале до первой годовщины начала спецоперации.
По ее словам, необходимо работать над мирным урегулированием, но сейчас нет значительных сигналов.
«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]», – передает ТАСС слова Мелони.
Она провела два дня назад телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого пригласила его в Рим. Также премьер-министр добавила, что считает необходимым продолжить оказывать поддержку Украине.
Ранее бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву.
Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Истребительной авиацией ВКС России возле Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 ВСУ. А недалеко от населенных пунктов Орловка и Суворов Донецкой народной республики (ДНР) сбиты два вертолета Ми-8, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты семь украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Пшеничное, Кошелевка, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловка ДНР и Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» у населенных пунктов Попасная ЛНР, Тарасовка и Переможное Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала СВО уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотник, 399 ЗРК, 7296 танков и других бронемашин, 953 боевые машины РСЗО и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В Киеве и Одессе прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины
Взрывы в четверг утром звучат в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины, сообщают местные СМИ.
Очевидцы заявляют, что сильные взрывы слышны на северо-западе Киева, ближе к окраинам. Кроме того, около 8.20 (9.20 по Москве) прозвучал мощный взрыв, в домах на северо-западе дрогнули оконные стекла, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Также очевидцы сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области на севере Украины, передает украинское издание «Вести».
Ранее в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
Львов остался без света после взрывов
Львов на западе Украины практически обесточен
Город Львов на западе Украины практически полностью остался без света, сообщил мэр города Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале он отметил, что 90% города в данный момент без света, трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Также не исключены перебои с водоснабжением. Город переходит к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.
Отмечается, что в четверг во Львове прогремела серия взрывов.
Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
Позднее в Киеве и Одессе была слышна вторая волна взрывов. После этого в Одессе пропали свет и вода.
ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, пострадавших и разрушений нет
В Клинцовском районе области работает ПВО, сбиты беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор области сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО, разрушений и пострадавших нет, в результате работы были сбиты БПЛА.
Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.
Губернатор сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.
Профессор в США указал на деталь, знаменующую провал Вашингтона на Украине
США не до конца понимают угрозу провала на Украине в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью Foreign Policy.
По словам эксперта, поддерживая Киев в надежде на наилучший исход, Вашингтон недооценивает вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных будет все хорошо, а вот украинские войска столкнутся с проблемами, передает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта.
Профессор заявил, что в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, но Уолт не исключил и проведение мирных переговоров, но не считает, что они приведут к результату. Происходящее он назвал затяжным и болезненным тупиком для обеих сторон.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.