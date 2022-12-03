Американцев предупредили о «тревожной» тенденции

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3 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 08:18  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
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Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
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Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Американцев предупредили о «тревожной» тенденции

    Fox News: Доверие американцев к вооруженным силам шокирующе упало

    3 декабря 2022, 08:18

    Текст: Антон Никитин

    Доверие американских граждан к собственным вооруженным силам «шокирующе» упало до 48% в 2022 году с уровня в 70% в 2018-м, сообщают американские СМИ со ссылкой на социологический опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

    В сюжете телеканала Fox News рассказывается, что у Пентагона возникла серьезная проблема с набором персонала. Телеканал полагает, что отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных, и называет эту тенденцию тревожной.

    По данным соцопроса, 62% американцев ухудшили свое мнение о вооруженных силах из-за слишком «политизированного» руководства, также на это повлияли «прогрессивные» практики.

    Кроме того, как сообщается в телевизионном сюжете, только 6% американцев выразили сильное желание служить в армии, передает РИА «Новости».

    В августе Bloomberg писал, что вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала. По данным издания, в настоящее время им не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих.

    ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
    		    2 декабря 2022, 11:50
    Фото: Senior Airman Beaux Hebert/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.

    По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.

    Коментарии (80)
    Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    		    2 декабря 2022, 14:33
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».

    По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».

    Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.

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    Вучич: Ситуация в Косове «закипела»
    Президент Сербии заявил, что сербы больше не будут терпеть террор Приштины
    		   2 декабря 2022, 15:37
    Фото: Sven Hoppe/DPA/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Косове и Метохии ситуация «закипела», сербы больше не станут терпеть террор Приштины и ее премьера Альбина Курти, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    По его словам, действия Приштины и ее властей являются противоправными с начала 2022 года, что в дальнейшем, по его мнению, привело к эскалации кризиса в июле. Вучич добавил, что проживающие южнее Ибара сербы стоят на грани выхода из косовских институтов власти, а проживающие севернее Ибара на грани того, чтобы больше не пускать представителей Приштины на север края, передает ТАСС.

    Ранее сербский лидер Александр Вучич заявлял, что обстановка в Косове и Метохии очень напряженная.

    Как отмечал премьер непризнанного Косова Альбин Курти, косовские власти не заинтересованы в налаживании диалога с сербской стороной.

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    Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
    Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге

    2 декабря 2022, 10:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.

    Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.

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    Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту
    		    2 декабря 2022, 14:18
    Фото: IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press,
    Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО.

    Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине.

    В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.

    Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах.

    Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО.

    Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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    Эксперт: Российские военные научили автоматику ПВО сбивать ракеты HIMARS
    Аналитик Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для уничтожения HIMARS
    		    2 декабря 2022, 18:42
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Российским военным удалось хорошо изучить параметры полета ракет HIMARS. Теперь в российские системы ПВО заложены обновленные алгоритмы для их уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения снарядов HIMARS.

    «Первоначально, когда американские HIMARS только появились на Украине, мы не знали, как с ними бороться. Было решено попробовать комплексы Бук-М3. Это современный и полностью цифровой комплекс, фактически это компьютер с элементами искусственного интеллекта», – объясняет Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.

    «Говоря о HIMARS, важно отметить одну его особенность: снаряд сначала поднимается на 20 км и только потом пикирует на цель с высокой точностью. «Буки» засекали его как раз на высоте 20 км, захватывали на экране радара и поражали. Сейчас мы накопили об этих американских установках еще больший объем данных. С их помощью и удалось создать новую программу, которая добавлена в другие зенитно-ракетные комплексы. Теперь они работают в автоматическом режиме», – поясняет эксперт.

    «Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – добавил Кнутов. (Напомним: это точки, в которых произошла бы встреча ракеты с целью, если бы начиная с данного момента времени ракета и цель двигались бы прямолинейно и равномерно).

    «Так что нововведение – очень важное. Раньше приходилось захватывать на радаре снаряды вручную, что очень сильно осложняло работу наших операторов. Теперь удалось исключить участие человека из процесса борьбы с HIMARS. Скорости невероятно большие, поэтому при работе по таким целям, как ракеты РСЗО, важны действия компьютера. Человек не успевает среагировать на изменение ситуации. Речь идет о миллисекундах. Соответственно, необходимые алгоритмы были добавлены в ПО многих комплексов, что позволило качественно улучшить их работу», – уточняет эксперт.

    «Появление на Украине новых видов оружия у противника, в частности речь идет о бомбе GBU-39 с двигателем HIMARS, которые предлагает компания Boeing, приведет к новому накоплению информации по ним. Будем работать, отслеживать, изучать статистические базы. В конце концов, создадим новые алгоритмы, которые также будут включены в ПО нашей техники. Практика отработана десятилетиями – ничего нового тут нет», – резюмирует Кнутов.

    В пятницу стало известно, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. 20 ноября Минобороны России сообщило об уничтожении сразу двух установок HIMARS в ДНР.

    Напомним, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб GBU-39 с радиусом поражения до 150–160 километров. Предполагается, что бомбы будут использоваться в качестве комплектующей к новому снаряду GLSDB, стоимость которого оценивается, примерно, в 40 тысяч долларов.

    Между тем НАТО рассматривает возможность инвестирования в предприятия ВПК стран Восточной Европы. Планируется возобновить производство вооружений советского образца, которые затем будут отправлены на Украину.

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    В Airbus решили отказаться от российского титана
    Представитель Airbus Шольхорн заявил о планах отказаться от российского титана

    2 декабря 2022, 09:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

    По его словам, компания находится в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане, это займет несколько месяцев, передает РИА «Новости».

    Ранее авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, Россия существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен.

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    В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
    		    2 декабря 2022, 11:28
    Фото: Ting Shen/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.

    «Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

    «Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.

    «Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.

    «Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.

    «Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.

    Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

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    США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 13:33
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.

    Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.

    Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
    В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
    		    2 декабря 2022, 10:43
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Приморском крае успел катапультироваться, сообщают экстренные службы.

    Уточняется, что крушение произошло сразу после вылета, истребитель упал недалеко от села Алексеевка в лесном массиве. Жертв и разрушений на земле на данный момент не зафиксировано, выясняется состояние здоровья пилотов, передает ТАСС.

    Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.

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    Бар в Петербурге уволил носившего жетон с символикой ВСУ официанта

    2 декабря 2022, 14:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы», об этом сообщили в администрации самого учреждения.

    Бар-ресторан принес извинения за значок, который носил официант, и сообщил, что этот сотрудник сейчас больше не работает в заведении, передает РИА «Новости».

    В администрации DOSKI добавили, что оказывают поддержку российской армии и участникам специальной военной операции.

    «Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ», – заключили там.

    О случае с официантом, носящим жетон с флагом Украины и надписью «збройные силы», сообщил ряд Telegram-каналов.

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    ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
    Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР

    2 декабря 2022, 08:48

    Текст: Александра Юдина

    В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.

    Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. 

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    Милонов: Украина откажется от своего «невнятного флага»
    		    2 декабря 2022, 19:34
    Фото: Artur Widak/NurPhoto/Reuters
    Текст: Татьяна Косолапова

    До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины себя дискредитировали, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

    «Российское общество более терпимое, чем украинское. Если представить в киевском баре человека с российской символикой – его там просто убьют, и никто не будет пытаться извиняться или даже стесняться этого факта. Его там забьют ногами, расстреляют. Россияне, конечно, более терпимы. И мы не воюем с украинским народом», – сказал Милонов, комментируя ситуацию, произошедшую в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

    Там ресторан DOSKI по просьбе гостей заведения уволил одного из своих официантов, который носил жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Также администрация бара принесла гостям извинения за значок и отметила, что оказывает поддержку Российской армии и участникам специальной военной операции.

    Милонов подчеркивает, что при этом символика военных сил Украины (ВСУ) стала отличительным знаком государства и сил, «которые виновны в огромном количестве человеческих жертв». Поэтому ни с моральной, ни с эстетической точки зрения данную символику в России носить нельзя. 

    «Это как свастика фашистская. До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ, никого она не смущала. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины – это для нас знаки, которые себя дискредитировали», – объясняет депутат. 

    Собеседник выразил надежду, что «освобожденная от фашистов территория» откажется от предыдущей символики и «этого невнятного флага» и выберет что-то «более приличное», так же, как Германия в свое время отказалась от нацистских знамен и взяла себе новые флаги, знаки, символы. 

    «Что касается истории с официантом, то такая спокойная реакция на его выходку – это неплохо. Резко могут реагировать те, кто сейчас служат в зоне боевых действий. И даже им надо реагировать не резко, а твердо, здраво и с умом. В обществе не нужно накалять какую-то ненависть. Общество должно сейчас работать не «против», а «за» – за свою армию, за свой народ, за свою страну. Общество должно понимать, что сейчас не место и не время для определенных выходок, которые в обычное время могли остаться незамеченными», – заключил Милонов.

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    Коментарии (16)
    МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
    В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной

    2 декабря 2022, 15:07

    Текст: Александра Юдина

    В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

    По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.

    Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.

    При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.

    Коментарии (41)
    Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
    Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
    		    2 декабря 2022, 20:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.

    Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».

    Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.

    2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.

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