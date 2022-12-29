В Подмосковье завершилась смена для подростков из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

В Московской области закончилась пятая смена «Послезавтра» для несовершеннолетних, затронутых военными действиями, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой.

Со старта проекта в августе его участниками стали более тысячи детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Генеральным партнером выступил «Тинькофф Банк», помощь в подготовке и проведении смен оказали более 20 организаций, сообщается на сайте омбудсмена.

Смены «Послезавтра» проводятся по инициативе уполномоченного Львовой-Беловой на средства благотворительной акции «Детям – в руки».

Этот формат направлен на социально-психологическую реабилитацию детей из зоны военных действий. Площадками, принявшими ребят в этом году, стали детские оздоровительные центры в Краснодарском крае, Ростовской и Московской областях.

«В 2023 году мы будем продолжать эту работу – уже не только в формате лагерного отдыха. Помимо десяти смен, планируем еще и дальнейшее сопровождение участников в формате тренингов, мастер-классов, вебинаров, психологических консультаций», – сказала омбудсмен.

Программа смен формируется по тематическим трекам. В треке «Точки опоры», подготовленном Центром инноваций социальной сферы Московской области, организовано психолого-педагогическое сопровождение детей. На протяжении пяти смен команда психологов провела 727 тренингов и других групповых занятий, 1850 индивидуальных консультаций. По итогам каждой смены все участники получают персональные рекомендации по развитию и саморегуляции.

В экскурсионном треке «Открывая Россию» проходят поездки по образовательным и культурным объектам нашей страны и открытые диалоги с известными спикерами.

Карьерно-образовательный трек «Я – профессионал» помогает участникам смен интегрироваться в социокультурное пространство России, знакомит со стандартами и возможностями российского образования. На площадках суммарно прошли 22 мастерских и 30 мастер-классов по современным профессиям. Партнерами образовательного трека выступили Образовательный центр «Сириус» и Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», АНО «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», АНО «Интеграция», VK, Сколковский институт науки и технологий, Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, Экспертный клуб «Дигория», правительства Москвы и Московской области.