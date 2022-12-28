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В США раскрыли, как Россия уничтожила санкции Вашингтона
Foreign Affairs пишет, что Россия победила в борьбе с экономическими санкциями США
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Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, сообщили СМИ.
Как пишет в издании Foreign Affairs директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, эпохе «излюбленного экономического оружия» США приходит конец, а вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира, передает РИА «Новости».
В качестве примера эксперт назвала три наиболее «убедительных» ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.
Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тыс. банков из более чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты.
«Она (цифровая валюта) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны», – резюмировала Демаре.
Ранее власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.
Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве
Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».
По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», он заявил, что на Армению оказывается давление.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления
Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей
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Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.
Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.
Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей». «Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.
По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.
Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа. «Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.
Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе.
В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.
Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.
С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.
Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.
В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.
«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.
Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.
Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).
«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).
Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».
Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.
Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.
В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей.
Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.
В Турции у россиян начали возникать проблемы с ВНЖ через аренду квартиры
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Россияне, переехавшие в Турцию, в социальных сетях стали жаловаться на массовые отказы в получении ВНЖ (камет) через аренду квартиры, граждане России отмечают, что их документы в миграционной службе даже не хотят смотреть.
Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что «очередные российские граждане... получили отказы в гече (миграционная служба Турции), их документы даже не смотрели».
Утверждается, что отказ был мотивирован указом Анкары о том, что Турция прекращает выдачу ВНЖ россиянам. Тем, кто получил отказ, дается 10 дней для того, чтобы выехать из страны, несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.
Оказавшиеся в подобной ситуации, пишут в соцсетях, могут выехать из Турции, а затем заехать и купить квартиру, чтобы получить ВНЖ. При этом автор поста сомневается в надежности такого способа, он задается вопросом: «А вдруг и тут они передумают?»
Ранее сообщалось, что каждый пятый объект недвижимости в Турции, согласно данным за девять месяцев этого года, был продан россиянам.
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Внучка Чаплина призвала прекратить идеологическую войну с Россией
Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше
Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».
Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.
Белоусов: Бизнес осознал опасность вывода средств за рубеж
Первый вице-премьер Белоусов заявил об осознании бизнесом опасности вывода средств за рубеж
Предприниматели понимают, что вывод денег из России сейчас очень опасен из-за антироссийских санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Крупный бизнес пришел к пониманию опасности вывода средств за рубеж и риска подобных инвестиций, рассказал Белоусов в эфире «России 24», передает ТАСС.
Во время встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прозвучал лейтмотив о введении надежных инструментов вложения денег в России.
«Такого не было даже полгода назад, когда санкции начали вводить. Нам с Банком России есть над чем поработать», – указал он.
По его словам, создание самых благоприятных условий инвесторам – главнейшая задача для России.
Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
Первый вице-премьер Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
Сегодня нет смысла создавать мобилизационную экономику в России, поскольку у страны есть необходимые резервы и рычаги для решения поставленных задач, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, мобилизационная экономика как таковая сама по себе существовать не может, передает его слова ТАСС.
«Есть понятие мобилизационного общества, и мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – пояснил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад, который пытался разрушить российскую экономику, недооценил ее устойчивость и возможности России.
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военные центры будут открыты в 16 регионах России при госуниверситетах. Они расположатся в 13 областях – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл, сообщает ТАСС.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе в Чеченской Республике.
До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.
Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии
Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».
Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.
Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.
Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.