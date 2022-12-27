Фармацевты: Проблем с выпуском лекарств в России не ожидается, запасы субстанций есть

Проблем с производством лекарств в России не ожидается, необходимые запасы субстанций для их изготовления есть, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, в настоящее время субстанций в страну завезли на 25% больше по сравнению с прошлым годом, поэтому запасы у нас есть, и мы не опасаемся каких-то проблем с производством лекарств, передает ТАСС.

Значительного сокращения импорта лекарств в России не отмечается. Есть сокращение по отдельным позициям, связанное с удорожанием логистики. Таким образом, российские препараты приобретают дополнительные конкурентные преимущества.

«Что касается ценообразования, то есть официальный уровень инфляции и определенный рост себестоимости, но при правильном решении этих вопросов мы обеспечим гражданам доступность лекарственных средств с сохранением всего ассортиментного перечня. Ковид нас многому научил, поэтому никаких драматичных проблем с лекарственным обеспечением мы не предполагаем увидеть», – резюмировал Дмитриев.

Ранее в пресс-службе Минздрава со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко сообщили, что российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным, но обычно они в два-три раза дешевле.