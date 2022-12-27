Ксения Шойгу посетила Донбасс

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.

С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.

«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.

Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.

Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).

«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).

Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.