Отец убитой в Макеевке опроверг версию ограбления

Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали авто, но оставили золото

Отец убитой в городе Макеевке в ДНР сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото.

По его словам, никто не хотел грабить, преступники ничего не взяли и даже не сняли с дочери золотую цепочку. По словам мужчины, подозреваемые «просто расстреляли людей и угнали машину», передает РИА «Новости».

По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником угрозыска. «Я спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые) не в адеквате», – сказал он.

Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты трое детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.