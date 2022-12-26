СМИ: Новейший британский авианосец провел больше времени на ремонте, чем в море

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в декабре 2019 года, на ремонте провел больше времени, чем в море, сообщает британская газета The Times.

Газета со ссылкой на данные министерства обороны сообщила, что авианосец стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов по текущему курсу) был пришвартован, не выполняя никаких задач, он находился в море 267 дней, ремонт корабля все еще продолжается, передает ТАСС.

В августе у корабля сломался гребной винт, после чего он оказался на ремонте в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Кроме того, в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.

Газета приводит слова начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который сказал, что проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование».

HMS Prince of Wales рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.

Ранее сообщалось, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.