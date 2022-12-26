В Екатеринбурге возбудили дело после убийства матерью троих детей

СК возбудил уголовное дело после убийства матерью троих детей в Екатеринбурге

Следователи возбудило уголовное дело по факту убийства троих детей в Екатеринбурге, установлена личность их матери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»), передает ТАСС.

В пресс-службе управления уточнили, что погибли трое детей. Установлены детей, а также их матери 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представители МВД установили.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на месте происшествия работает группа оперативников уголовного розыска полиции, опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство. По его словам, сотрудники МВД проводят обход соседних квартир. «Кроме того, выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире», – добавил он.

На место происшествия выехал прокурор области Борис Крылов. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков также подключится к выяснению обстоятельств происшествия. «Завтра с утра мы с комиссией по делам несовершеннолетних, со всеми, кто был так или иначе в контакте с этой семьей, будем уточнять, были ли какие-то маркеры, которые говорили о том, что это может произойти. Сейчас главное – это расследование», – сказал он.

Ранее местные СМИ сообщали, что жительницу Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве своих детей. По их данным, погибли пятимесячная дочь и двое сыновей в возрасте 10 и 15 лет.

В начале декабря в Калужской области в суд направили дело матери скончавшегося по недосмотру мальчика, тело ребенка родительница хранила в чемодане.