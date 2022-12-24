Германии в бундестаге предрекли банкротство

Вице-спикер бундестага: Германия рискует стать государством-партнером

Германия может стать неблагополучным государством-банкротом, если не сможет решить проблему с энергокризисом, заявил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в интервью Bild am Sonntag.

Он отметил, что банкротство грозит стране в том случае, если правительство Германии будет двигаться в том же духе и будет годами выплачивать энергетическое вспомоществование, передает РИА «Новости».

По словам Кубики, 110 млрд евро, которые дополнительно будут использованы для импорта энергии и энергоресурсов после «нежелания или невозможности» получать энергоресурсы у России, будет не доставать в других сферах. Политик заявил, что его приводит в бешенство, когда правительство в сложившейся ситуации отказывается от атомной энергетики и добычи газа на шельфе.

По его словам, у многих сложилось впечатление, что ФРГ находится на пути к дисфункциональному государству, однако правительству нужно принимать контрмеры, иначе ситуация станет совсем плохая.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поддержка Украины негативным образом сказалась на жизни граждан Германии в и без того непростой год.